Domnu malo zmanjkalo, Slovenija v torek brani zlato

Sanje o drugi slovenski kolajni na drugi tekmi pisanega olimpijskega sporeda na letošnjih igrah v Italiji se niso uresničile. Vodilni skakalec sezone Domen Prevc je zasedel 6. mesto, se odrezal predvsem s konkurenčnim nastopom v drugi seriji, ne povsem brezhiben skok v prvo pa mu je odnesel kolajno. Novi olimpijski prvak je 25-letni Nemec Philipp Raimund, reprezentant iz Oberstdorfa, ki se je kot kratkohlačnik z družino iz okolice Stuttgarta preselil na Bavarsko. V torek bo v Predazzu mešana ekipna tekma.

Po uvodni skakalni olimpijski preizkušnji deklet in takrat srebrnem slovenskem slavju po zaslugi Nike Prevc se je pozornost v Predazzu preusmerila k moški karavani in njeni premieri na srednji napravi. Seveda je iz slovenskega zornega kota največ pozornosti privabljal nastop Domna Prevca z upanjem o novih stopničkah tako za našo reprezentančno vrsto kot tudi to izjemno družino iz Selške doline. Druge zaporedne slovenske uvrstitve med najboljše tri pa tokrat ni bilo. Odličen Domnov skok v drugi seriji ni zadostoval za še en podvig, v prvo pač ni bil tako zanesljiv, ene smučke ni lepo poravnal in si takrat z 8. mestom priskakal slabše izhodišče od nekaterih tekmecev.