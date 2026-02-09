  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Domnu malo zmanjkalo, Slovenija v torek brani zlato

Olimpijski prvak v smučarskih skokih na srednji napravi Nemec Philipp Raimund, naš adut Domen Prevc na 6. mestu, Timi Zajc 21., Anže Lanišek 26.
Domen Prevc med nastopom na srednji skakalnici, Predazzo, Italija 09. februar 2026 Foto:Matej Družnik FOTO: Matej Družnik
Galerija
Domen Prevc med nastopom na srednji skakalnici, Predazzo, Italija 09. februar 2026 Foto:Matej Družnik FOTO: Matej Družnik
Siniša Uroševič
9. 2. 2026 | 22:07
4:34
A+A-

Sanje o drugi slovenski kolajni na drugi tekmi pisanega olimpijskega sporeda na letošnjih igrah v Italiji se niso uresničile. Vodilni skakalec sezone Domen Prevc je zasedel 6. mesto, se odrezal predvsem s konkurenčnim nastopom v drugi seriji, ne povsem brezhiben skok v prvo pa mu je odnesel kolajno. Novi olimpijski prvak je 25-letni Nemec Philipp Raimund, reprezentant iz Oberstdorfa, ki se je kot kratkohlačnik z družino iz okolice Stuttgarta preselil na Bavarsko. V torek bo v Predazzu mešana ekipna tekma.

Po uvodni skakalni olimpijski preizkušnji deklet in takrat srebrnem slovenskem slavju po zaslugi Nike Prevc se je pozornost v Predazzu preusmerila k moški karavani in njeni premieri na srednji napravi. Seveda je iz slovenskega zornega kota največ pozornosti privabljal nastop Domna Prevca z upanjem o novih stopničkah tako za našo reprezentančno vrsto kot tudi to izjemno družino iz Selške doline. Druge zaporedne slovenske uvrstitve med najboljše tri pa tokrat ni bilo. Odličen Domnov skok v drugi seriji ni zadostoval za še en podvig, v prvo pač ni bil tako zanesljiv, ene smučke ni lepo poravnal in si takrat z 8. mestom priskakal slabše izhodišče od nekaterih tekmecev.

zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026 smučarski skoki Domen Prevc Philipp Raimund

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

