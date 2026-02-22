Domovina hokeja ostala brez zlate lovorike na OI

Američani so novi olimpijski prvaki v hokeju na ledu. V velikem finalu v Milanu so po podaljšku z 2:1 (1:0, 0:1, 0:0; 1:0) strli odpor favoriziranih Kanadčanov. Zmagoviti gol je že v drugi minuti dodatnega dela zabil Jack Hughes.

Matthew Boldy je načel kanadsko mrežo. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Tekmo so bolje odprli Američani, ki so v sedmi minuti prešli v vodstvo z golom Matthewa Boldyja. Kanadski navijači so kar dolgo čakali na izenačujoči zadetek, dočakali pa so ga šele tik pred iztekom druge tretjine, ko je Cale Makar z natančnim strelom vendarle ukanil sicer izvrstnega vratarja Connorja Hellebuycka.

Cale Makar se je takole s soigralci veselil izenačujočega gola. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Ker se do konca rednega dela rezultat kljub lepim priložnostim na obeh straneh ni več spremenil, je sledil podaljšek. Ki je trajal vsega minuto in 41 sekund, ko je kanadskega čuvaja mreže Jordana Binningtona matiral Jack Hughes. In veliko veselje ameriških hokejistov ob tretji osvojitvi naslova olimpijskih prvakov se je lahko začelo. Zanimivo, da je bila tudi v ženskem hokejskem finalu reprezentanca ZDA boljša od izbrane vrste Kanade – prav tako z 2:1 po podaljšku.

Z bronastimi kolajnami so se ovenčali Finci. FOTO: Mike Segar/Reuters

Finci so se znesli nad Slovaki

Z bronastimi kolajnami so se ovenčali Finci, ki so po spornem polfinalnem porazu s Kanadčani (2:3) sinoči v tekmi za tretje mesto stresli jezo nad Slovaki z visoko zmago s 6:1 (1:0, 1:1, 4:0). Za »Suomije« so v polno zadeli Sebastian Aho (8.), Erik Haula (29. in 59.), Roope Hintz (49.), Kaapo Kakko (50.) in Joel Armia (56.), častni zadetek za poražence pa je dosegel veteran Tomaš Tatar (40.).