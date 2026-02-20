Donald Trump ameriškega olimpijca označil za poraženca, ta se je odzval šaljivo

Ameriški smučar prostega sloga Hunter Hess je na zimskih olimpijskih igrah v snežnem žlebu brezhibno opravil svoj prvi nastop, po katerem je sprejel oznako poraženca, ki mu jo je dal kar ameriški predsednik Donald Trump. Sedemindvajsetletni Hess je pogledal v televizijsko kamero, s prsti oblikoval črko »L« in jo pridržal ob čelu.

»Očitno sem poraženec,« je z nasmeškom povedal novinarjem. Ameriški predsednik Trump je Hessa namreč pred dnevi označil za »pravega poraženca«, potem ko je ta spregovoril o mešanih občutkih ob zastopanju svoje države. Več ameriških športnih osebnosti je izrazilo nelagodje zaradi ostrega zatiranja priseljevanja, v okviru katerega so ameriški agenti v Minneapolisu ustrelili in ubili dve osebi. Hess je dejal, da so ga kritike Trumpa in drugih zmotile, a se je odločil, da jih bo izkoristil kot dodatno spodbudo, da v alpskem mestecu Livigno odsmuča kar najbolje.

»Neizmerno sem se trudil, da sem prišel sem. Vse svoje življenje sem delal za ta trenutek. Ne bom dopustil, da bi mi polemike, kot je ta, stale na poti.« Hess je povedal, da mu je pri spopadanju z »veliko hrupa in veliko sovraštva tam zunaj« pomagala družina ter dodal, da so »vsi ti ljudje povsem upravičeni do svojega mnenja in to spoštujem«.

Noben olimpijec ni poraženec, sploh pa to ne velja za športnika, ki v zraku izvaja takšne vragolije. FOTO: Marko Djurica/Reuters

V petkovem jutru je opravil dva odlična nastopa, pri katerih je po skokih in obratih visoko nad 7,2 metra visokim snežnim žlebom pristal povsem gladko. Hess je bil peti od petindvajsetih smučarjev in se je uvrstil v večerni finale. V izjavah, ki so razjezile Trumpa, je Hess dejal, da zgolj zato, ker nosi zastavo ZDA, še ne pomeni, da zastopa vse, kar se tam dogaja.

»Obožujem Združene države Amerike. Tega ne morem dovolj poudariti,« je dodal v petkovih izjavah po nastopu. »V svoji prvotni izjavi sem imel občutek, da sem to jasno povedal, a očitno nekateri niso tako razumeli. Neizmerno sem srečen, da sem lahko tukaj in da lahko zastopam ekipo ZDA.«

Hess je dejal, da še nikoli ni imel tedna, kot je bil ta. »Sem le smučar iz Benda v Oregonu,« je povedal. »Vse življenje počnem iste stvari z istimi ljudmi, zato je bilo dejstvo, da me je spremljal ves svet, zagotovo edinstvena izkušnja.«