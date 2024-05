Dorothea Wierer: Čas je za nov začetek

Italijanska biatlonska zvezdnica Dorothea Wierer se je v minuli zimi spopadala s številnimi zdravstvenimi težavami. Zaradi njih je že po februarskem svetovnem prvenstvu v Novem Mestu, na katerem je najvišje posegla z 10. mestom v šprintu, končala sezono in se umaknila. S tem je (ne)hote sprožila govorice morebitnem koncu svoje uspešne športne poti.

Zdaj se je 34-letna športnica iz Brunica prek družbenih omrežij izjasnila glede svoje prihodnosti. »Čas je za nov začetek,« je na svojem instagramu pod fotografijo, na kateri stoji na strelišču, zapisala Wiererjeva in pristavila, da biatlon ostaja njena velika strast. »Končati si želim govorice, ki so v zadnjem obdobju krožile o meni. Bilo bi škoda, če bi na takšen način, ko nisem bila več sposobna tekmovati stoodstotno, sklenila svojo kariero,« je obrazložila svojo odločitev o nadaljevanju športne poti.

»Ne bom še končala. Želim si vztrajati do zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026. To ni bila lahka odločitev, saj nadaljevanje kariere zahteva nadaljnja številna odrekanja. Toda medtem sem si že sestavila načrt treningov, lotila pa se jih bom z ljudmi, ki jim najbolj zaupam,« je še pojasnila skupna zmagovalka svetovnega pokala v sezonah 2018/19 in 2019/20, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali tudi s tremi posamičnimi naslovi svetovne prvakinje.