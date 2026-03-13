Dosegel najboljšo uvrstitev, a ni bil povsem zadovoljen

Slovenski smučar Jernej Slivnik je na veleslalomu na paraolimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo zasedel deveto mesto. To je njegova najboljša uvrstitev v karieri na največjih tekmovanjih za športnike invalide. Prvak je postal domačin Rene Silvestro.

Slivnikov veleslalomski nastop je bil zadnji slovenski na letošnjem največjem tekmovanju za športnike invalide. Na igrah v Milanu in Cortini sta sodelovala dva Slovenca, poleg Slivnika še smučarska tekačica Tabea Dolžan, ki je nastopila na svojih prvih igrah.

V primerjavi z njo je Slivnik pri 25 letih že izkušen paraolimpijec, saj so igre v slovenski soseščini že njegove tretje po Pyeongchangu 2018 in Pekingu 2022. Na svoji prvi tekmi na letošnjih je bil 18. v superveleslalomu. Danes je dodal še deveto mesto, kar pomeni, da je izboljšal svojo najboljšo uvrstitev v karieri. Ta je bila doslej 12. mesto s slalomske tekme leta 2018, na veleslalomu je bil pred štirimi leti 13.

Obenem je to tudi nova najboljša slovenska uvrstitev na igrah v obdobju slovenske samostojnosti.

Slivnika in sotekmovalce v kategoriji sedečih smučarjev je danes na sloviti progi Tofana čakala težka naloga. Razmere so bile že v prvi vožnji težke, sedeči smučarji so namreč nastopili zadnji, za slepimi in slabovidnimi ter za tistimi v stoječi konkurenci, tako da je bila proga v zelo spomladanskih razmerah ob visokih temperaturah že precej uničena.

Slivniku je kljub temu uspelo dobro izpeljati že prvo progo. Številni tekmeci pred njim so odstopili, med njimi tudi eden glavnih favoritov Nizozemec Jeroen Kampschreur. Slivnik je nastopil skupno 85. na startnem seznamu in 25. v svoji konkurenci in bil deseti.

Slišal slovenske navijače za popoln dan

V drugi vožnji je nastopil prej, saj so prav zaradi spomladanskih razmer nekoliko prilagodili start druge vožnje, ki se je začela s 15. po prvi. Ob prihodu v cilj je prevzel vodstvo, pozneje pa so ga sicer tekmeci pred njim prehitevali, ob še enem odstopu pa je pridobil eno mesto.

»Nekako sem premagal to prekletstvo na igrah, da imam en odstop. Vedel sem, da lahko tudi veleslalom prevozim zelo dobro. Super tekma, težke razmere. V drugi vožnji so bile po eni strani celo boljše, kar me je presenetilo in nisem našel pravega ritma. A je bilo iz zavoja v zavoj boljše. Ob prihodu v cilj sem videl enico, slišal slovenske navijače, popoln dan,« je za krovno zvezo za šport invalidov Slovenije – slovenski paralimpijski komite dejal Slivnik.

Jernej Slivnik je lahkop zadovoljen z nastopoma v Cortini d'Ampezzo. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Veleslalom ni bil slab, a je še daleč od tega, kar sem sposoben. Danes je bila taktična odločitev, dokazal sem, da sem tako zrel, da vem, kako se odzvati. Vožnja ni bila popolna, je bila pa takšna, kot mora biti,« kljub devetemu mestu slovenski smučar ni bil povsem zadovoljen.

»Veleslalom je zelo dobro odpeljal, predvsem prvo vožnjo, imel je številko 25 pri sedečih. Že to, da je po prvi vožnji prišel na deseto mesto, kaže, da zna več in je sposoben več. V drugi je bil malo zadržan, a konec koncev je to zelo lep rezultat,« je tekmo ocenil trener Roman Podlipnik.

»Zelo dobrodošel rezultat. Po vseh težavah je bil to nekakšen obliž, morda tudi prelomen trenutek, da razmisli, kaj ga lahko še čaka. Verjamem, da se lahko še marsikaj zgodi,« še dodaja njegov trener.

Po prvi vožnji je vodil Italijan Rene Silvestro, 84 stotink je zaostal Nizozemec Niels de Langen, tretji je bil Norvežan Jesper Pedersen. Enak vrstni red je bil tudi na koncu, le da je Nizozemcu uspelo še nekoliko zmanjšati zaostanek, na koncu je za zlatom zaostal za 57 stotink.