Drama v Dolomitih: huda nesreča nekdanjega smučarskega asa

Nekdanji italijanski smučarski as Peter Runggaldier se je huje poškodoval v današnji prometni nesreči na slovitem dolomitskem gorskem prelazu Pordoi. Med vožnjo z motorjem je trčil v kolesarko, ki so jo prav tako odpeljali v bolnišnico.

Runggaldierja, ki je pri trčenju utrpel več zlomov, so prepeljali v bolnišnico Santa Chiara v Trentu. Po navedbah italijanskih medijev je njegovo stanje stabilno, čeprav so poškodbe resne. Še huje jo je skupila kolesarka, nemška turistka, ki jo je ob trku vrglo na vozišče. Zaradi življenjsko nevarnih poškodb so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Bolzanu, po dostopnih podatkih pa je v kritičnem stanju. Okoliščine nesreče preiskujejo pristojni organi, podrobnosti o vzroku trčenja pa za zdaj še niso znane.

Leta 1991 svetovni podprvak v smuku

Runggaldier je bil v začetku devetdesetih let eden od najboljših italijanskih smukačev. Najodmevnejši uspeh je dosegel leta 1991 na svetovnem prvenstvu v Saalbachu, kjer je osvojil srebrno kolajno v smuku. Štiri leta pozneje je slavil tudi v posebnem seštevku superveleslaloma in tako osvojil mali kristalni globus za sezono 1994/95.

V svetovnem pokalu je slavil dve zmagi, skupno pa je dosegel dvanajst uvrstitev na oder za najboljše. Zaradi svoje bojevitosti in hitrosti je bil svoj čas med najvidnejšimi predstavniki italijanskega alpskega smučanja.

Novica o nesreči je pretresla italijansko športno javnost, saj je Runggaldier tudi po koncu tekmovalne poti ostal prepoznaven obraz južnotirolskega športa. Pozornost je zdaj usmerjena predvsem v okrevanje obeh poškodovanih, zlasti nemške kolesarke, ki se po poročilih zdravnikov še vedno bori za življenje.