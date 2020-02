Dressen do premierne zmage na domačem dvorišču, nova slovenska ničla

Thomas Dressen je zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Garmisch-Partenkirchnu. Šestindvajsetletni Nemec je osvojil svojo prvo zmago na domači tekmi svetovnega pokala. Na progi Kandahar je najhitrejši čas 1:39,31 minute postavil s startno številko 1, ki mu je na koncu prinesla tudi prvo mesto.



Prvi favorit za zmago Švicar Beat Feuz je ubral smukaško linijo, ki je bila za 35 stotink sekunde počasnejša. Kljub majhnemu zaostanku je v rdečo majico oblečeni vodilni smukač zime osvojil komaj šesto mesto. Drugi je bil z zaostankom 16 stotink sekunde Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, tretji Johan Clarey (+0,17) iz Francije.



Razlike so bile sila majhne. Kar osemnajst tekmovalcev po zmagovalcu se je zvrstilo v eni sekundi. Rojak Dressna Romed Baumann je bil 19. z zaostankom manj kot ene sekunde (+0,98).



Dressen se je sicer veselil svoje četrte zmage v svetovnem pokalu, četrte smukaške. Prvo je osvojil pred dvema letoma v Kitzbühelu, druga je sledila v isti sezoni 2017/18 še v Kvitfjellu, tretja pa v tej zimi konec novembra na uvodnem smuku v Lake Louisu.



Skoraj celotno preteklo sezono je izpustil zaradi poškodbe kolena. Dressen je postal prvi Nemec, ki je zmagal na domačem smuku v Garmischu po Markusu Wasmeierju leta 1992. Letošnja smukaška sezona je zanimiva po tem, da so od sedmih smukov na petih slavili domači matadorji. Trenutno poškodovani Italijan Dominik Paris je dobil oba smuka v Italiji v Bormio, Feuz švicarski smuk v Wengnu, Avstrijec Matthias Mayer pa avstrijski smuk v Kitzbühelu.



Slovenci tudi v Bavarskih Alpah še niso našli poti iz velike rezultatske krize. Na tekmi minimalnih zaostankov so si vsi nabrali zaostanke, ki so bili več kot dve sekundi. Vsi Slovenci so prišli v cilj, a so se zvrstili pri repu lestvice od 38. do 45. mesta. Najhitrejši od slovenskega kvarteta je bil Boštjan Kline na 38. mestu (+2,22), za njim so se uvrstili Martin Čater (41.; +2,34), Klemen Kosi (45.; +2,75), Miha Hrobat (49.; 3,35).