Drugo tekmo v Ruki odpihnil veter

Ruka – Drugo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Ruki je odpihnil veter. Potem ko so prireditelji brez večjih težav izpeljali petkove kvalifikacije in sobotno preizkušnjo, danes vremenske razmere niso dovoljevale skokov, najprej so morali Finci odpovedati kvalifikacije, nato pa še tekmo.



Za slovensko reprezentanco vsekakor škoda, saj so naši skakalci v odlični formi, kar so pokazali na sobotni tekmi, na kateri je bil Anže Lanišek tretji, Timi Zajc osmi in Domen Prevc enajsti, izkupiček pa bi bil še toliko boljši, če ne bi bila zaradi neustreznega dresa diskvalificirana Peter Prevc in Anže Semenič.



Naslednji tekmi svetovnega pokala bosta konec tedna v Nižnjem Tagilu, kjer bosta na sporedu dve posamični preizkušnji.