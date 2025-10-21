Državno prvenstvo v znamenju družine Prevc

Najboljša smučarska skakalka na svetu Nika Prevc je po pričakovanju ubranila naslov »poletne« državne prvakinje v Kranju. Potem ko je na 110-metrski napravi pod Šmarjetno goro obakrat skočila z nižjega zaletišča, je 20-letna članica Triglava s skokoma, dolgima 102,5 in 103,5 metra, kar za 51,7 točke ugnala drugouvrščeno soimenjakinjo Niko Vodan (SSK Norica Žiri, 98 m 105,5 m). Na tretjo stopnico zmagovalnega odra se je zavihtela Taja Terbovšek SSK Ljubno BTC, 100,5 m in 101,5 m).

Zmagoslavje družine Prevc je dopolnil Nikin brat Domen Prevc (SK Triglav), ki je bil najboljši v moški konkurenci. S skokoma, dolgima 110,5 in 105,5 metra, je bil prav tako št. 1 v obeh serijah. Na koncu je njegova prednost pred srebrnim Anžetom Laniškom (SSK Mengeš, 108,5 m in 102 m) znašala 10,4 točke.

Z bronasto kolajno se je ovenčal Lovro Kos (SSK Ilirija, 102,5 m in 101,5 m), ki je za pičle 0,1 točke na nehvaležno četrto mesto potisnil branilca naslova državnega prvaka Timija Zajca (104 m in 98 m).

Državno prvenstvo v Kranju (HS-109) – članice: 1. N. Prevc (SK Triglav) 293,0 (102.5, 103.5), 2. Vodan (SSK Norica Žiri) 241,3 (98.5, 105.5), 3. Terbovšek (SSK Ljubno BTC) 226,6 (100.5, 101.5), 4. T. Komar (SSK Bohinj) 219,6 (100.5, 99), 5. Jesenko (SSK Norica Žiri) 207,7 (96, 95.5), 6. I. Kopač (SSK Norica Žiri) 206,1 (98, 94).

Če bi združila oba skoka v enega, bi bil super

»Uspela sta mi dva kar dobra skoka, noge delujejo, manjka mi le še nekaj malenkosti. Vesel sem, da mi uspevajo dobri skoki, da sem zraven in da dosegam dobre rezultate,« je bil dobro razpoložen Domen Prevc, njegova sestra Nika pa je po ubranitvi naslova državne prvakinje povedala: »Zelo sem zadovoljna z rezultatom. Če bi oba skoka združila v enega, bi bil super, saj je bil en zelo zgoden, drugi pa prepozen. Je pa dobro, da imam še kakšne stvari, ki jih moram popraviti do zime.«

Državno prvenstvo v Kranju (HS-109) – člani: 1. D. Prevc (SK Triglav) 279,6 (110.5, 105.5), 2. Lanišek (SSK Mengeš) 269,2 (108.5, 102), 3. Kos (SSK Ilirija) 253,5 (102.5, 101.5), 4. Zajc (SSK Ljubno BTC) 253,4 (104, 98), 5. Jančar (SSK Ihan) 249,4 (104, 101.5), 6. Oblak (SSK Norica Žiri) 246,2 (100, 100.5).

Nika in Domen Prevc sta nato prispevala še pomemben delež k zlati lovoriki Triglava na preizkušnji mešanih ekip, na kateri sta barve kranjskega kluba zastopala še Maja Kovačič in Žiga Jelar.