Dva zmaja med izbrano šesterico

Sezona v najmočnejši regionalni hokejski ligi bo ostala v najlepšem spominu hokejistom moštva Graz 99ers, ki so prvič doslej v tem tekmovanju osvojili lovoriko. Na osrednjem mestnem trgu v Gradcu so jo to nedeljo slavili skupaj s 7000 glasnimi privrženci.

Toda zadnjih tednov in mesecev se bodo radi spominjali tudi v hokejskem Tivoliju. Olimpija se je uvrstila med najboljše štiri, v polfinalu so bili boljši poznejši podprvaki iz Brunica, pri ljubljanskem klubu so zadovoljni tako ob spoznanju o vrnitvi gledalcev na tribune kot tudi številnih pohvalah stroke in hokejske javnosti.

Danski reprezentant se je odrezal kot vidna tivolska okrepitev. FOTO: Siniša Uroševič/Delo

Branilec T. J. Brennan je po glasovanju novinarjev izbran za najboljšega igralca ICEHL, zdaj pa je doživel še čast navzočnosti v prestižni šesterici moštva All Star. Ob njem je tudi klubski soigralec, sicer danski reprezentant NIcolai Meyer. Med to elito je še Pustertalov vratar in obenem nočna mora ljubljanskih hokejistov v polfinalu Eddie Pasquale ter trije igralci prvakov iz Gradca. Tudi trener sezone prihaja iz vrst prvakov – Daniel Lacroix.