Dva zmaja med izbrano šesterico

Sezona v najmočnejši regionalni hokejski ligi bo ostala v najlepšem spominu hokejistom moštva Graz 99ers, ki so prvič doslej v tem tekmovanju osvojili lovoriko. Na osrednjem mestnem trgu v Gradcu so jo to nedeljo slavili skupaj s 7000 glasnimi privrženci.
Toda zadnjih tednov in mesecev se bodo radi spominjali tudi v hokejskem Tivoliju. Olimpija se je uvrstila med najboljše štiri, v polfinalu so bili boljši poznejši podprvaki iz Brunica, pri ljubljanskem klubu so zadovoljni tako ob spoznanju o vrnitvi gledalcev na tribune kot tudi številnih pohvalah stroke in hokejske javnosti.
Branilec T. J. Brennan je po glasovanju novinarjev izbran za najboljšega igralca ICEHL, zdaj pa je doživel še čast navzočnosti v prestižni šesterici moštva All Star. Ob njem je tudi klubski soigralec, sicer danski reprezentant NIcolai Meyer. Med to elito je še Pustertalov vratar in obenem nočna mora ljubljanskih hokejistov v polfinalu Eddie Pasquale ter trije igralci prvakov iz Gradca. Tudi trener sezone prihaja iz vrst prvakov – Daniel Lacroix.
