Dve tretjini snega za Pokljuko že nared

Pokljuka - Prireditelji svetovnega prvenstva v biatlonu, ki bo od 9. do 21. februarja prihodnje leto na Pokljuki, so naredili nov korak v pripravi na SP. Na Rudnem polju so shranili 19.000 kubičnih metrov snega za naslednjo sezono, kar bi zadoščalo za dve tretjini pokritja prog, so sporočil prireditelji. To pa je le nadaljevanje dela spomladanske priprave na SP. Prihodnji teden bodo imetniki pravic televizijskih prenosov s SP prejeli priročnik za televizijske ekipe, ki ga je organizacijski odbor iger pripravil skupaj s Televizijo Slovenija, Evropsko radio-difuzijsko mrežo in Mednarodno biatlonsko zvezo.



Tako je tudi natančno določena tudi nova podoba prizorišča za prvenstvo. Gre za novi prostor priprave tekmovalcev in njihove opreme, gostinski šotor v velikosti 1200 kvadratnih metrov, spremenjen je tudi prometni režim, ki predvideva, da se bodo tako gledalci kot tudi delavci na Pokljuki in predstavniki medijev na Rudno polje vozili z organiziranim prevozom. Dostop bo omogočen le tekmovalcem in servisnim ekipam. Nove in povečane so tudi tribune. Glavna tribuna bo imela med SP 7700 sedežev, dodatna pa 550. A vstop na tribune bo možen le s stalnimi vstopnicami za SP, ki so v prodaji že od 24. januarja, ko je Pokljuka gostila svetovni pokal. Možno pa bo kupiti tudi vstopnice ob progah, kar je prav tako novost prireditve, skupaj pa bo tako zmogljivost za gledalce stadiona znašala 13.000.