Dvoboj Planice in Oberstdorfa brez zmagovalca

Planica in nemški Oberstdorf sta danes na kongresu Mednarodne smučarske zveze Fis v Beogradu predstavila kandidaturi za nordijsko svetovno prvenstvo 2031. V nasprotju s pričakovanji je izvršni odbor odločitev o prireditelju prestavil na eno od naslednjih sej, so potrdili na Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

»Kandidatura je bila pripravljena in oddana v skladu z vsemi zahtevami in pravili Fisa ter temelji na bogatih organizacijskih izkušnjah, ki jih je Slovenija pridobila z izvedbo svetovnega prvenstva v Planici leta 2023 in mladinskega svetovnega prvenstva leta 2024. Predstavitev je izpostavila športno tradicijo Planice, vrhunsko infrastrukturo, trajnostni razvoj dogodka, močno podporo države in lokalnega okolja ter izkušeno organizacijsko ekipo,« so zapisali na SZS.

Ambasadorja slovenske kandidature sta bila Petra Majdič in Peter Prevc, ki sta članom predsedstva Fisa predstavila pomen Planice za športnike, navijače in prihodnost nordijskih disciplin.

»Kandidatura za leto 2031 temelji na uspešni dediščini prvenstva leta 2023, ki je za seboj pustilo pomembne razvojne, športne in gospodarske učinke ter dodatno okrepilo položaj Slovenije na svetovnem zemljevidu zimskih športov,« so še zapisali na SZS.

»Rad bi se iskreno zahvalil celotni ekipi, ki je v zadnjih mesecih vložila ogromno strokovnega znanja, energije in predanosti v pripravo kandidature Planica 2031. Storili smo vse, kar je bilo v naši moči, da članom predsedstva Fisa predstavimo najboljšo možno podobo Slovenije, Planice in nordijskega športa. Še posebej sem ponosen na današnjo predstavitev Petre Majdič in Petra Prevca, ki sta s svojo iskrenostjo, športno veličino in osebnimi zgodbami izjemno predstavila vrednote, ki jih Planica predstavlja,« je predstavitev pokomentiral predsednik SZS Luka Steiner.

Planici in tudi tekmecem iz Oberstdorfa, ki so SP gostili v koronskem letu 2021, tako ne ostane drugega, kot da počakajo na odločitev Fisa na eni od naslednjih sej. »Veseli nas, da smo dobili priložnost predstaviti našo vizijo in odgovoriti na vsa vprašanja. Verjamemo v moč naše kandidature, v naše izkušnje ter v dediščino, ki jo je za seboj pustilo svetovno prvenstvo v Planici leta 2023,« je zaključil Steiner.

So pa danes v Beogradu določili gostitelja svetovnega prvenstva v poletih 2030, tega bo gostil Vikersund.