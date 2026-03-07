Dvojček Laure Pirovano, Ilka Štuhec preveč zadržana

Mariborčanka Ilka Štuhec je bila 14. na drugem smuku za svetovni pokal v italijanski Val di Fassi, dan prej je bila sedma. Ponovno je zmagala Italijanko Laura Pirovano, za njo je edina slovenska predstavnica na tekmi zaostala sekundo in osem stotink. Druga je bila Avstrijka Cornelia Hütter z le stotinko zaostanka.

Tretja je bila Švicarka Corinne Suter (+0,08), četrta pa olimpijska zmagovalka in svetovna prvakinja Breezy Johnson iz ZDA, ki je zaostala 0,64 sekunde.

Štuhec se je v petek četrtič v tej sezoni uvrstila med deseterico in ponovila drugi najboljši izid, ki ga je imela pred tem, ko je bila prav tako sedma na superveleslalomu v Val d'Iseru 21. decembra lani. Dan prej je bila na istem prizorišču še četrta na smuku, v tej disciplini je zasedla še osmo mesto v Trbižu.

Na drugem smuku pa Štuhec ni ponovila ali izboljšala dosežka iz prvega nastopa dan prej, ko je zaostala manj kot pol sekunde. Drugi smuk je postregel z večjimi razlikami med tekmovalkami, kot dan prej, razen na prvi treh mestih, kjer so se vodilne razvrstile v razmaku osmih stotink.

»Danes sem bila na nekaterih delih malce preveč zadržana, kar pomeni izgubo časa. Na tekmi s tako majhnimi razlikami šteje vsaka malenkost. Žal tudi danes stotinke niso bile na moji strani, a sem kljub temu uživala v vožnji. Nimam si česa očitati. Jutri nas čaka še superveleslalom, kjer se nadejam še enega zelo dobrega dne,« je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Štajerka.

Ilke Štuhec ni ponovila včerajšnjega smučanja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Že Johnson je na četrtem mestu prišla v cilj več kot pol sekunde za Pirovano, ki je tako dosegla svojo drugo zmago v karieri in prav tako drugič stopila na zmagovalni oder tekme za svetovni pokal.

Tudi tokrat je osemindvajsetletna Italijanka slavila zgolj s stotinko prednosti, v petek je toliko od zmage ločilo Nemko Emma Aicher. Slednja si je danes razdelila 12. mesto s Švicarko Jasmine Flury, obe sta buli mesto pred Štuhec.

Po predzadnjem od devetih smukov sezone je poškodovana Lindsey Vonn iz ZDA izgubila vodstvo v skupnem smukaškem seštevku svetovnega pokala. Povedla je Pirovanovo, Aicher na drugem mestu zaostaja 28 točk, tretja je Vonn (+36). Štuhec je na 12. mestu.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je Aicher ostala druga in 117 točk zaostaja za Mikaelo Shiffrin iz ZDA, ki bi lahko v luči boja za veliki globus nastopila v nedeljskem superveleslalomu. Ta bo prav tako v Val di Fassi.