Dvojna kanadska zmaga v Megevu

Kanadčana Kevin Drury in Marielle Thompson sta zmagovalca tekme za svetovni pokal v smučarskem krosu v Megevu.



Drury, ki je zmagal četrtič v sezoni in zanesljivo vodi v svetovnem pokalu, je bil v finalu boljši od Francoza Bastiena Midola in Nemca Tima Hroneka, Marielle Thompson pa je na cilj prišla pred Švedinjama Sandro Naeslund in Alexandro Edebo.



Filip Flisar zaradi poškodbe po padcu prejšnji teden v Idreju Fjallu ni nastopil.



Naslednji teden bi morali biti tekmi v Feldbergu, a so ju zaradi pomanjkanja snega odpovedali, tako da bodo imeli tekmovalci odmor do 22. februarja, ko bodo na sporedu kvalifikacije tekme v ruskem Sunny Valleyju. Flisar upa, da bo do takrat nared.