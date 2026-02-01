Dominantni Domen Prevc več kot 30 točk pred konkurenco

Domen Prevc je dominantni zmagovalec tekme smučarskih skakalcev v Willingenu. Slovenec je z naletnega mesta nižje v drugo doskočil pri 152 metrih in tako drugouvrščenega Rena Nikaida premagal za več kot 30 točk. Po prvi seriji je bil drugi Anže Lanišek, ki pa je žal v drugi seriji nazadoval na sedmo mesto in tako ni stopil na oder za zmagovalce.

Zadnji skakalci v drugi seriji so skakali izejemno, videli smo veliko pravih malih poletov, ki so razveselili domače navijače, 152,5 m je skočil Japonec Ren Nikaido, ki je v drugo s sedmega napredoval na drugo mesto. Tretji je bil domačin Philipp Raimund, ki je zaostal že skoraj 40 točk. Nemec je v drugo sicer zaostal za Nikaidom, a po Laniškovi napaki je skočil na najnižjo stopničko.

Po prvi seriji je kazalo krasno

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je vodil po prvi seriji tekme smučarskih skakalcev v Willingenu. Z nižjega zaletnega mesta je pristal pri 147 metrih in dosegel tudi dobre ocene. Slabih 13,6 točke je za njiim zaostajal rojak Anže Lanišek, ta pa je imel le 1,2 točke naskoka pred Nemcem Philippom Raimundom.

V naši reprezentanci se je v prvi seriji najprej preizkusil Žiga Jančar, ki je pristal pri 120,5 m in se tako z 38. mestom ni uvrstil v finalno serijo. Slabo je skočil tudi drugi Slovenec Rok Oblak, tekmo je končal na 47. mestu. V kvalifikacijah je po napaki izpadel Timi Zajc, ki je bil 51.