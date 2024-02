Tina Erzar nova mladinska svetovna prvakinja

V slovenskem zastopstvu se na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici veselijo prvih kolajn. Komaj 16-letna smučarska skakalka Tina Erzar iz Zgornjih Gameljn je s skokoma, dolgima 101 in 97,5 metra, zanesljivo osvojila zlato lovoriko. Podvig mlade članice SSK Ihan, ki je vodila že po uvodni seriji, je z bronasto kolajno dopolnila mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj (99 m in 93,5 m).

Med obe Slovenki se je na tekmi vrinila srebrna Avstrijka Julia Mühlbacher (98 m in 95,5 m), ki je za Erzarjevo zaostala za 15,4 točke. Tik pod zmagovalnim odrom je na nehvaležnem četrtem mestu pristala Japonka Kurumi Ičinohe (95,5 m in 97 m), peta pa je bila Čehinja Veronika Jencova (96 m in 96,5 m).

Naše barve sta na 100-metrski napravi v Planici branili tudi Ajda Košnjek (93,5 m in 93 m) in Jerica Jesenko (92 m in 92,5 m), ki sta druga za drugo pristali na 14. oziroma 15. mestu.

Taja Bodlaj je naslovu mladinske olimpijske prvakinje iz Gangvona dodala še bronasto kolajno na mladinskem SP v Planici. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zmagoslavje Nemcev, Slovenci zadnji

Pred tekmo smučarskih skakalk je bila v Planici preizkušnja mešanih ekip v nordijski kombinaciji, na kateri so se zanesljive zmage veselili Nemci Richard Stenzel, Anne Häckel, Ronja Loh in Tristan Sommerfeldt. Z zaostankom 27,2 sekunde so si drugo mesto priskakali in pritekli Japonci, tretji pa so bili Norvežani (+ 1:02,2).

Slovenski kombinatorci Lovro Dovžan, Tia Malovrh, Teja Pavec in Urban Zajec, ki so bili po skokih še četrti, so zasedli zadnje deveto mesto, za zlatimi Nemci so zaostali za 4:51,3 minute.