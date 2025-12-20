Dvojno švicarsko slavje, najboljšemu Slovencu nagaja hitrost

Švicar Franjo von Allmen je zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni v Italiji. Za karierno četrto zmago je za tri desetinke sekunde premagal vodilnega smučarja in smukača Marca Odermatta. Tretji je bil Italijan Florian Schieder (+0,98). Najboljši Slovenec Miha Hrobat (+2,48; 37. mesto) je celo ostal brez točk.

Po veliki senzaciji na petkovem superveleslalomu, ko je vso konkurenco za prvo češko moško zmago v svetovnem pokalu alpskih smučarjev premagal Jan Zabystran, so danes v švicarskem taboru vnovič stvari postavili na svoje mesto.

Von Allmen je prišel do tretje zmage na smukih, prve v Val Gardeni, v četrtek na prvem od dveh smukov je zaostal zgolj za Odermattom, tokrat pa je Odermatta še tretjič letos po Crans Montani in Kvitfjellu prehitel in pustil na drugem mestu.

Von Allmen je zagotovil 139. zmago Švicarjem na moških smukih, s 192 zmagami rekorderji Avstrijci tokrat niso krojili razpleta tekme. Najboljši Avstrijec je bil Vincent Kriechmayr na 13. mestu.

Po nastopu von Allmena, ki je šel na progo kot sedmi, je kazalo celo na prvo trojno švicarsko zmagoslavje na smukih v Val Gardeni. Niels Hintermann (+1,12), ki je nastopil kot drugi, je bil do nastopa Odermatta s številko 6 najhitrejši. Hintermann, ki je po mami slovenskega rodu, je na koncu osvojil sedmo mesto.

Po še enem slabem smučanju je Miha Hrobat namignil na skrajne spremembe. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Slovenci so tokrat ostali brez najboljše trideseterice in vsaj simbolne točke. Hrobat, ki je na prvih dveh tekmah v Val Gardeni nekaj točk osvojil z 29. in 28. mestom, je tokrat ostal celo brez. Od uvodnega dela sezone je pričakoval več, pod vprašajem je forma, zato bo pred februarskim vrhuncem z zimskimi olimpijskimi igrami v Bormiu skušal poseči po spremembah.

Kranjčan je bil v minuli sezoni osemkrat v najboljši deseterici, od tega trikrat tretji. »Nimam odgovora, zakaj nisem dovolj hiter. Že od starta sem bil počasen. Treba se bo usesti, pogovoriti, mogoče bo treba narediti tudi kakšno radikalno spremembo. Trenutno ne gre. Videti je kot, da nisem v formi, hitrosti ni, zaostanek je velik. Vsekakor si želim, da bi imel znova hitrost, ki sem jo imel v prejšnji sezoni,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Hrobat.

Nejc Naraločnik in Martin Čater po odstopu smuka nista končala v cilju. Čater je bil lani celo peti na smuku v Val Gardeni, v tej sezoni pa je povsem izven forme in še čaka na prve točke.

Naraločnik je na skoku na smuku začutil bolečino v desnem kolenu: »Malo nesrečen dan za mene po eni strani, po drugi pa zelo srečen, ker dobro vem, kaj vse se je že dogajalo na tem skoku. Prvi testi so pokazali, da naj ne bi šlo za poškodbo vezi, grem pa jutri v Ljubljano k našemu zdravniku na nadaljnje preglede, da izključimo poškodbo.«

Karavana se bo preselila v bližnjo Alto Badio, kjer bosta v nedeljo in ponedeljek na sporedu veleslalom in slalom. Žan Kranjec se bo znova skušal zavihteti med najboljše veleslalomiste. Slovenec je bil na njemu ljubi progi Gran Risa doslej petkrat tretji, nazadnje pred dvema letoma. Pred koncem leta smučarje 27. decembra čaka še superveleslalom, ki ga bodo prvič izpeljali v Livignu.

Odermatt po 13 tekmah prepričljivo vodi v seštevku zime s 765 točkami, zaostanek drugouvrščenega Norvežana Henrika Kristoffersena znaša kar zajetnih 463 točk.

Odermatt po treh smukih z izkupičkom 280 točk vodi tudi v smukaškem seštevku. Von Allmen (-50) je drugi. Hrobat zaseda 34. mesto v smukaškem seštevku, najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi je Kranjec na 35. mestu.