Terglav: Igralcem nisem hotel polniti glave s pritiskom tekme

Slovenska hokejska reprezentanca se je podpisala pod novi mejnik. Prvič doslej je ostala med svetovno elito dve leti zapored in tako bo ob koncu naslednje sezone, maja 2027, igrala na svetovnem prvenstvu najvišjega razreda v Nemčiji. Po izjemni predstavi z Italijo (5:1; Török 29., Drozg 31., 40., Mahkovec 48., Jezovšek 52.; P. Pietroniro 23.), s katero so si risi zagotovili obstanek v družbi, smo se pogovarjali z glavnim režiserjem nove velike zgodbe – selektorjem Edom Terglavom.

Kako gledate na to zahtevno pot do skupno šestih točk, ki jih slovenska reprezentanca, odkar je uvodni del SP v hokeju razdeljen v dve skupini po 8 ekip, ni osvojila še nikoli prej?

Če pogledamo pet naših skupnih tednov priprav in tega prvenstva, sem lahko zelo vesel, da nismo imeli nikakršnih težav in niti ene resnejše poškodbe. Zato bi se rad zahvalil celemu štabu: Gregorju Sobočanu za telesno pripravo, mojim sodelavcem na klopi Andreju Tavžlju, Klemnu Mohoriču, Gorazdu Drinovcu, video analitiku Domnu Ramšaku, fizioterapevtoma Špeli Perčič in Matjažu Cvenčku, da sta imenitno po tako hudi poškodbi pripravila Lukaša Horaka, naša ekonoma Milan Dragan in Borut Bitežnik sta opravila odlično delo. Res je lepo delati v takšni ekipi. Igralci pa so na tej tekmi za obstanek v trenutkih odločitve delovali brezhibno, to je njihova velika zmaga.