FOTO:Ekipno jih ni bilo nikjer, zdaj so najmočnejše na svetu

Zmagujejo in izgubljajo skupaj

So tekmice, a tudi prijateljice. Takole so ob koncu minule sezone uspeh praznovale tri najboljše v smukaški razvrstitvi za svetovni pokal: lastnica malega globusa Nicole Schmidhofer, drugouvrščena Stephanie Venier (levo) in tretja Ramona Siebenhofer. FOTO: Reuters

Članica močne avstrijske smukaške ekipe je v pripravljalnem obdobju postala kineziologinja Anja Šešum. FOTO: Matej Družnik/Delo

Schmidhoferjeva: Ilka se bo kmalu vrnila

Ilka Štuhec in njen trener Stefan Abplanalp sta imela po včerajšnjem ogledu proge in padcu Mariborčanke na smukaškem treningu popoldan še veliko več dela kot sicer. FOTO: Matej Družnik/Delo

Kaj pomeni pritisk domače tekme, v teh dneh v najširšem pomenu besede izkušajo avstrijske smukačice na Solnograškem, kjer bo jutri tretji smuk sezone za svetovni pokal. Nazadnje so doma slavile pred tremi leti prav na tem terenu. Ker so v minuli zimi dokazale, da so ekipno najmočnejše na svetu in ker naši severni sosedi vedno pričakujejo od svojih smučarjev največ, je breme toliko večje.Tri sušna leta brez zmage doma pomeni za smučarsko Avstrijo veliko preveč. Nazadnje se je v Zauchenseeju karavana ustavila prav takrat, ko je tu zmagala Christine Scheyer, ki se danes vrača med tekmice po poškodbi. Odtlej so tekmovalke naredile velik korak naprej oziroma preskok, najmočnejši pečat pa so pustile v minuli sezoni, v kateri soindosegale zmage. Zimo so Schmidhoferjeva, Siebenhoferjeva in Venierjeva, ki so slavile premierno v karieri, končale kot najboljša smukaška trojica v razvrstitvi discipline. So pa ostale brez kolajn na vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu na Švedskem, na katerem je naslov v kraljevski disciplini odnesla»Včasih v Avstriji po porazu ni ravno enostavno, saj so pričakovanja vselej zelo visoka. V minuli zimi smo dobile vse smuke za svetovni pokal z izjemo dveh, po smuku na SP pa je bila volja vseh povsem razumljivo na tleh. Ampak smo ekipa, zmagujemo in izgubljamo skupaj, po petih urah je bilo že bolje,« je v Zauchenseeju ničen izplen iz Åreja opisovala Venierjeva, ki je v to sezono štartala s 3. mestom na prvem smuku v Lake Louise.Drugega je dobila Schmidhoferjeva, ki so jo v pripravljalnem obdobju mučile bolečine v kolku. »Tudi oktobra in novembra. Šele tik pred prvo tekmo sem postala fit. Zaradi teh težav imam v nogah zelo malo snežne vadbe, a rezultati prejšnje zime so prinesli veliko dozo motivacije in dobre občutke. Štart v sezono je bil dober, veselim pa se tudi preizkušnje tu v Zauchenseeju, skušala bom prikazati čim boljše zavoje in ne biti preveč živčna, saj je domača tekma vedno malo posebna,« je povedala Schmidhoferjeva, ki je na tem smučišču leta 2007 na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila dve kolajni – zlato v superveleslalomu in bronasto v smuku. V svetovnem pokalu je njen najboljši rezultat na tej progi 5. mesto.Sedem deklet dela skupaj v prvi ekipi reprezentance zadnjih šest let. Njihov glavni trener je, novo energijo in drugačen pogled pa sta vanjo vnesla še trenerjain. »Prej nas ni bilo nikjer, zdaj smo ena od najboljših ekip na svetu. Skupinsko smo veliko delale, veliko se pogovarjamo in si pomagamo tudi med tekmo, denimo z informacijami na progi – o razmerah, snegu, vidljivosti ...« je naštela Schmidhoferjeva in poudarila, da niso samo tekmice, ampak tudi prijateljice: »Pa ne samo tekmovalke med sabo, tudi s trenerji se razumemo in z(Šešum, kineziologinjo, ki je postala del ekipe v pripravljalnem obdobju, prej pa je delala s Štuhčevo op. a.), vesele smo, da jo imamo,« je pripovedovala Venierjeva.Dekleta ne razpravljajo samo o linijah in opremi, ampak gredo tudi na kavo, po nakupih, družijo se in si zaupajo zasebne stvari: »A ko tekmujemo, je vsaka osredotočena nase.« Pa je težko biti tekmica in prijateljica? »Ne, zabavno je. Na treningu potiskamo ena drugo naprej, na tekmi pa smo vesele, če katera od nas zmaga,« je odgovorila Venierjeva.Drugi smukaški trening v Zauchenseeju je pripadel Siebenhoferjevi. Prva adutinja Schmidhoferjeva je padla, prav tako tudi Štuhčeva, ki je štartala prva. Po sedmi sekundi v zastrašujoči strmini, ki spominja na prosti pad, je Mariborčanka končala v snegu. »Zelo sem se ustrašila. Pomislila sem: Samo ne spet v ograjo,« je razkrila Štuhčeva, ki je dobila udarec v komolec.»Z Ilko se poznava od mladinskega svetovnega prvenstva 2007. Veliko poškodb je imela skozi kariero, zadnji dve leti sta bili zanjo zelo težki, a to, da se je lani vrnila z naslovom svetovne prvakinje, se mi zdi izjemno! Zdaj morda potrebuje malo več časa, sem pa prepričana, da se bo kmalu vrnila. Je odlična smučarka in ve, kaj mora narediti, morda potrebuje samo še malenkosti pri samozaupanju,« je o Štuhčevi dejala Schmidhoferjeva, ki je slovensko smukačico v cilju tudi prišla vprašat, ali je po padcu z njo vse v redu.