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Zimski športi

Eliasch po porazu na volitvah za prvega moža FIS sprožil ostre puščice proti MOK

Novi prvi mož krovne smučarske organizacije je po izjemno tesnem glasovanju postal Alexander Ospelt.
Johan Eliasch se po petih letih poslavlja s predsedniškega položaja Mednarodne smučarske zveze (FIS). FOTO: Christian Hartmann/Reuters
Galerija
Johan Eliasch se po petih letih poslavlja s predsedniškega položaja Mednarodne smučarske zveze (FIS). FOTO: Christian Hartmann/Reuters
Miha Šimnovec
11. 6. 2026 | 13:24
11. 6. 2026 | 13:54
2:49
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Po petih letih se je končala era Johana Eliascha na čelu Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS). Na kongresu v Beogradu je britansko-švedski milijarder in poslovnež v izjemno tesnem glasovanju za las izgubil predsedniške volitve proti Alexandru Ospeltu iz Liechtensteina.

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Ospelt je zmagal z zgolj enim glasom prednosti. Uradni izid glasovanja je bil 65:64. Pri kandidaturi so ga podprle nekatere najvplivnejše nacionalne zveze, med njimi avstrijska, norveška, italijanska, švicarska, kanadska in ameriška.

Za 58-letnega odvetnika iz Liechtensteina je to uspeh po večletnih prizadevanjih za prevzem vodenja krovne smučarske organizacije. Za predsedniški položaj se je nameraval potegovati že leta 2022, vendar je takrat zaradi pomanjkanja podpore svojo kandidaturo umaknil še pred volitvami.

Pogosto je bil tarča kritik

Eliasch, ki je FIS vodil od leta 2021 in je bil v tem času pogosto tarča kritik zaradi svojega načina vodenja ter spornih reformnih zamisli, je poraz sprva sprejel mirno. A ga je vseeno pospremil z ostrimi besedami. »Vedno sem govoril, da je to zame položaj, v katerem lahko le zmagam. Ali dobim nazaj svoje življenje ali pa zmagam na volitvah. V vsakem primeru sem zelo srečen,« je dejal po razglasitvi izida.

Obenem je odhajajoči predsednik izrazil nezadovoljstvo zaradi domnevnega vpletanja Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Po njegovih besedah naj bi več ljudi opozorilo, da je MOK skušal vplivati na izid volitev. »Temu se moramo upreti, saj smo neodvisna organizacija,« je poudaril Eliasch.

Z izvolitvijo Ospelta se za FIS začenja novo obdobje. Novi predsednik prevzema vodenje organizacije v času številnih izzivov, od finančne stabilnosti in razvoja zimskih športov do iskanja ravnotežja med komercialnimi interesi ter tradicijo smučarskih panog.

Kunstelj novi član predsedstva FIS

Za novega člana predsedstva Mednarodne smučarske zveze (FIS) so izvolili tudi Tomaža Kunstlja, predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS). Kunstelj je na glasovanju prejel 73 glasov.

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Mednarodna smučarska zvezaAlexander OspeltJohan EliaschFIS

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