Ema Klinec blesti tudi na Finskem

V znanem finskem zimskošportnem središču Lahtiju bo jutri (z začetkom ob 17. uri) na sporedu zadnja tekma smučarskih skakalk za svetovni pokal v sezoni 2022/23. Na njej bo poskušala slovenska šampionka Ema Klinec ubraniti tretje mesto v skupni razvrstitvi, v kateri ima lepih 57 točk naskoka pred četrtouvrščeno Norvežanko Anno Odine Strøm.

Svetovna rekorderka je vrhunsko pripravljenost potrdila na današnjem uradnem treningu, na katerem je s 126,5 in 123,5 metra dvakrat skočila najdlje med vsemi tekmovalkami. Na Finsko jih je sicer pripotovalo le 32 iz desetih držav, tako da kvalifikacije niso bile potrebne. Klinčeva je bila s 115 metri v ospredju (4. mesto) tudi v drugi seriji za trening, v kateri je najboljši nastop prikazala Norvežanka Eirin Maria Kvandal (116,5 m/5. 116,5 m/1. in 114,5 m/2.).

Zelo lepi skoki so uspeli tudi Niki Križnar (118 m, 118,5 m in 119,5 m), ki je imela v uvodnih dveh serijah tretjo oceno, v tretji pa šesti dosežek. Nika Prevc (111,5 m/10., 112 m/9. in 110 m/12.) se je sukala okrog desetega mesta, Maja Vtič (101,5 m/26., 102,5 m/26. in 102 m/22.) pa okrog 25. mesta.

Veliki kristalni globus si je že zagotovila Avstrijka Eva Pinkelnig (109,5 m/12., 117,5 m/2. in 123 m/4.), v skupni razvrstitvi pa je neulovljiva tudi drugouvrščena Nemka Katharina Althaus (120 m/2., 113,5 m/6. in 122 m/3.).