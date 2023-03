Ema Klinec hitro ukrotila norveško »pošast«

V nadaljevanju preberite:

Ne zgodi se pogosto, da dekleta v športu ukradejo šov fantom. To se je na nek način zgodilo v Vikersundu, kjer so imele smučarske skakalke včeraj zgodovinsko prvo tekmo na letalnici (za pokal FIS). V središče pozornosti je poletela slovenska junakinja Ema Klinec, ki je na norveški »pošasti« osvojila vse, kar se je osvojiti dalo. Izjemen dan za naše skoke je z novo uvrstitvijo na zmagovalni oder v svetovnem pokalu zaokrožil domžalski as Anže Lanišek.