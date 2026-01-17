Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

Vrhunska slovenska smučarska skakalka Ema Klinec, ki je nazadnje tekmovala septembra lani na olimpijski generalki v Predazzu, je na svojem profilu družbenega omrežja Instagram sporočila, da je imela dodatne zdravstvene zaplete. Po operaciji zoba je namreč prišlo do okužbe in je končala na kardiološki kliniki. Kljub temu v kratkem načrtuje vrnitev na trening.

»Ni ravno najboljši čas za pisanje o tem, ampak po operaciji zoba je prišlo do infekcije. Želela sem si nastopiti na turneji dveh večerov, ampak sem namesto tega končala nezavestna na kardiološki kliniki,« je zapisala Klinčeva.

V Oberstdorfu se je leta 2021 veselila naslova svetovne prvakinje na srednji skakalnici. FOTO: Christof Stache/AFP

Hvaležna vsem, ki so ji pomagali

»Po dvanajstih dnevih v bolnišnici sem se počutila bolje in spet lahko normalno hodila. Hvaležna sem za zdravniško podporo in vsem, ki so mi pomagali,« je dodala 27-letna članica SSK Norica Žiri in napovedala vrnitev na treninge. »Načrtujem, da se bom na trening vrnila prihodnji teden in videla, kako se bo odzvalo moje telo,« je še zapisala Klinčeva, ki se lahko pohvali z 31 uvrstitvami na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, od tega dvema na najvišjo stopnico.

V zapisu se je svetovna prvakinja s srednje skakalnice v Oberstdorfu '21 dotaknila tudi bližajočih se zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo ter slovenskim športnikom na njih zaželela vse najboljše.