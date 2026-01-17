  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    Ema Klinec načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Ema Klinec načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. FOTO: Dejan Javornik
    M. Š., STA
    17. 1. 2026 | 17:13
    17. 1. 2026 | 17:21
    A+A-

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka Ema Klinec, ki je nazadnje tekmovala septembra lani na olimpijski generalki v Predazzu, je na svojem profilu družbenega omrežja Instagram sporočila, da je imela dodatne zdravstvene zaplete. Po operaciji zoba je namreč prišlo do okužbe in je končala na kardiološki kliniki. Kljub temu v kratkem načrtuje vrnitev na trening.

    image_alt
    Mnogim staršem je šlo v nos, da je preskakovala njihove sinove

    »Ni ravno najboljši čas za pisanje o tem, ampak po operaciji zoba je prišlo do infekcije. Želela sem si nastopiti na turneji dveh večerov, ampak sem namesto tega končala nezavestna na kardiološki kliniki,« je zapisala Klinčeva.

    V Oberstdorfu se je leta 2021 veselila naslova svetovne prvakinje na srednji skakalnici. FOTO: Christof Stache/AFP
    V Oberstdorfu se je leta 2021 veselila naslova svetovne prvakinje na srednji skakalnici. FOTO: Christof Stache/AFP

    Hvaležna vsem, ki so ji pomagali

    »Po dvanajstih dnevih v bolnišnici sem se počutila bolje in spet lahko normalno hodila. Hvaležna sem za zdravniško podporo in vsem, ki so mi pomagali,« je dodala 27-letna članica SSK Norica Žiri in napovedala vrnitev na treninge. »Načrtujem, da se bom na trening vrnila prihodnji teden in videla, kako se bo odzvalo moje telo,« je še zapisala Klinčeva, ki se lahko pohvali z 31 uvrstitvami na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, od tega dvema na najvišjo stopnico.

    V zapisu se je svetovna prvakinja s srednje skakalnice v Oberstdorfu '21 dotaknila tudi bližajočih se zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo ter slovenskim športnikom na njih zaželela vse najboljše.

    Premium
    Zimski športi
    Intervju z Jurijem Tepešem

    Tepeš: Za nas je bilo to zares težko sprejeti

    Glavni trener slovenske ženske skakalne vrste o formi Nike Prevc, vrnitvi Nike Vodan, odsotnosti obetavnih mladink, finalu velike nagrade v Klingenthalu ...
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko se (olimpijske) sanje razblinijo kot milni mehurček ...

    Generalko za ZOI 2026 na srednji skakalnici v Predazzu zasenčil padec Avstrijke Eve Pinkelnig. Nika Prevc bo vrh napadla tudi na veliki napravi.
    Miha Šimnovec 20. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Zimski športi
    Intervju s slovensko rekorderko

    Ema Klinec: Želijo si delati red, vendar pa jim to ne uspeva najbolje

    Slovenska rekorderka Ema Klinec o minulem poletju, težavah s skakalnimi dresi, trenerju Juriju Tepešu, študiju, pravljici o sebi, obisku Sarajeva ...
    Miha Šimnovec 11. 10. 2024 | 18:09
    Preberite več
    Premium
    Zimski športi
    Intervju z Niko Vodan

    Nika Vodan: Možu je vseeno, mene pa kljub temu malo jezi

    Vrhunska smučarska skakalka Nika Vodan o zimi 2024/25, domačih in tujih tekmicah, trenerju Juriju Tepešu, medenih tednih, »tekmi« z možem Aljažem Vodanom ...
    Miha Šimnovec 8. 11. 2024 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Zimski športi
    Intervju z Emo Klinec

    Ob Granerudovih besedah je dobila kurjo polt

    Ema Klinec o spominih na svoj svetovni rekord iz Vikersunda, finalu VN v Klingenthalu, novih pravilih v smučarskih skokih, dopustu, poplavah, študiju ...
    Miha Šimnovec 8. 10. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Peking 2022
    Intervju z Emo Klinec

    Mnogim staršem je šlo v nos, da je preskakovala njihove sinove

    Vrhunska smučarska skakalka Ema Klinec o sezoni, uspehih, OI v Pekingu, razočaranju v Pjongčangu '18, moških kolegih, igranju nogometa, poslušanju glasbe ...
    Miha Šimnovec 31. 1. 2022 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    smučarski skoki Ema Klinec šport zasebno

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

