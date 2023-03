Ema Klinec znova na zmagovalnem odru

Na tekmi smučarski skakalk za svetovni pokal v Lillehammerju je zmago slavila Norvežanka Silje Opseth (116,5 m in 131 m), ki je le za 0,6 točke ugnala drugouvrščeno Nemko Selino Freitag (121,5 m in 128 m). Na tretje mesto se je zavihtela slovenska šampionka Ema Klinec (120 m in 122 m), ki je zadržala vodstvo v skupni razvrstitvi norveške turneje Raw Air (surov zrak).

Med deseterico se je prebila tudi Nika Križnar (122 m in 124 m), ki je bila šesta, nase pa je opozorila tudi Katra Komar (114 m in 114 m), ki se je z 13. mestom razveselila svoje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu.

Do novih točk sta se dokopali tudi preostali naši reprezentantki Nika Prevc (98,5 m in 109,5 m) in Maja Vtič (99 m in 102 m), ki sta pristali na 22. oziroma 27. mestu.

Po uvodni seriji na vrhu Norvežanka

Ema Klinec je odlično nastopila že v uvodni seriji, v kateri si je s skokom, dolgim 120 metrov, zagotovila izvrstno drugo mesto. Za presenetljivo vodilno Norvežanko Eirin Mario Kvandal (124 m) je zaostajala za 4,5 točke.

V zelo dobrem položaju je bila tudi Nika Križnar (122 m), ki je držala peto mesto, lep nastop pa je v močnem sneženju, zaradi katerega so tekmo začeli s polurno zamudo, uspel tudi Katri Komar (114 m), ki je bila enajsta.

V finale sta se uvrstili tudi Nika Prevc (98,5 m) in Maja Vtič (99 m), ki sta druga za drugo zasedali 23. oziroma 24. mesto.