Ema Klinec odlična druga, na stopničkah prvič tudi Nika Prevc

Avstrijska smučarska skakalka Eva Pinkelnig (91,5 m in 89,5 m) je v svojo korist odločila tekmo za svetovni pokal v Hinzenbachu. Odlično sta se odrezali tudi Slovenki Ema Klinec (88,5 m in 87 m) in Nika Prevc (86,5 m in 88 m), ki sta osvojili drugo oziroma tretje mesto. Za 17-letnico iz Dolenje vasi pri Železnikih so to prve stopničke med elito.

Uspeh Klinčeve in Prevčeve sta v Zgornji Avstriji dopolnili Katra Komar (83 m in 82,5 m) in Maja Vtič (82 m in 82,5 m), ki sta zasedli 17. oziroma 24. mesto.

Prekratki za finale pa sta bili Nika Vetrih (77,5 m) in Ajda Košnjek (78 m), ki sta pristali na 34. oziroma 36. mestu.

Nika Prevc napadla s sedmega mesta

Ema Klinec je napad na stopničke napovedala že v uvodni seriji. S sijajnim skokom, dolgim 88,5 metra, si je zagotovila drugo mesto. Zaostajala je le za vodilno v skupni razvrstitvi, Avstrijko Evo Pinkelnig (91,5 m), ki je imela 2,6 točke naskoka pred 24-letnico iz Poljan nad Škofjo Loko.

V zelo dobrem položaju je bila tudi Nika Prevc (86,5 m), ki je držala sedmo mesto, v drugo serijo pa sta se od naših uvrstili tudi Katra Komar (83 m) in Maja Vtič (82 m), ki sta zasedali 16. oziroma 24. mesto.