Ema Klinec v Saporu zaostala le za Katharino Althaus

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec (256,3 točke) je na prvi tekmi za svetovni pokal v japonskem Saporu zasedla drugo mesto. Zmagala je Nemka Katharina Althaus (263,8), tretja pa je bila vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Avstrijka Eva Pinkelnig (249,7). Do točk so prišle še tri Slovenke. To so bile prve stopničke za 24-letnico iz Poljan nad Škofjo Loko po nemškem Oberhofu ob koncu pretekle sezone. Skupno se je dvaindvajsetič povzpela na oder za zmagovalke.

Svetovna prvakinja iz Oberstdorfa je že po prvem skoku zasedala drugo mesto, najboljše tri pa so bile daleč pred tekmicami. V drugo je skočila 129 metrov in zanesljivo prehitela najboljšo skakalko te zime in zmagovalko nedavno končane silvestrske turneje v Beljaku in na Ljubnem Evo Pinkelnig. Za Althausovo je na koncu vendarle nekoliko zmanjkalo, potem ko je Nemka s 131 m postavila daljavo dneva in slavila s 7,5 točke naskoka pred najboljšo slovensko skakalko.

»Zadnje čase sem dobro skakala tudi na tekmah. Te stopničke sem že kar malo vonjala. Odločena sem bila, da se mi kakšna taka napaka, kot na Ljubnem, ne bo pripetila. Uspel je tudi telemark. Super zadovoljna sem s konstantnostjo skokov, zdaj grem pa jutri še bolj odločno na novo tekmo,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Ema Klinec.

Najboljši zdaj loči 149 točk

Ta je postala tretja Slovenka s stopničkami v tej sezoni. To je pred tem uspelo še Niki Križnar in Urši Bogataj. Slednja je sicer že končala sezono, ki prinaša tudi vrhunec zime z domačim svetovnim prvnestvom v nordijskih disciplinah v Planici. Bogatajeva si je na Ljubnem ob Savinji namreč strgala križno vez. Do točk so prišle še tri varovanke glavnega trenerja Zorana Zupančiča. Nekoliko razočarana je končno 8. mesto v izteku skakalnice Okurayama pospremila Nika Križnar (237,5). Na koncu je bila z doseženim ob številnih težavah vseeno zadovoljna, konec koncev je v finalu tudi pridobila dve mesti.

»Zadovoljna sem s svojim rezultatom kljub vsem težavam, ki sem jih imela včeraj na treningu. Za nami je res težka tekma, veter je kar precej nagajal. Sama upam, da sem zdaj dobila občutke za jutrišnjo tekmo, da bom lahko skakala bolj sproščeno,« je dejala Križnar, ki je bila vesela za svojo kolegico v reprezentanci. Ta je zmago posvetila poškodovani Urši Bogataj.

Kar 12 mest je v finalu izgubila Nika Prevc (198,1), ki je preizkušnjo končala na 24. mestu. Eno točko za svetovni pokal pa je s 30. mestom ujela še Maja Vtič (143,8). V finale se ni uspelo uvrstiti le Katri Komar (70,3), ki je prvo od dveh tekem v Saporu končala na 33. mestu.

»Res smo zadovoljni po tej tekmi, kljub temu da je ekipa malce ranjena. Res lep rezultat Eme, drugo mesto, najboljši letošnji rezultat. Osmo mesto Nike Križnar. Žal mi je drugega skoka Nike Prevc, ponovno je naredila napako. Ponovne, druge točke letos za Maja Vtič. To je lep izplen,« pa je po tekmi dejal Zupančič.

V skupnem seštevku svetovnega pokala prepričljivo v vodstvu ostaja Eva Pinkelnig, ki je zbrala 776 točk. Nekoliko se ji je približala Katharina Althaus, ki jih ima zdaj 627. Najboljša Slovenka je Nika Križnar, ki je zadržala četrto mesto s 435 točkami. Napredovala pa je Ema Klinec, ki ima zdaj na šestem mestu 360 točk.

Druga preizkušnja na skakalnici Okurajama bo v noči na nedeljo ob 2. uri po slovenskem času.