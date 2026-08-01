  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Ema Klinec sezono začela s prepričljivo zmago

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec se je veselila zmaga na tekmi poletne velike nagrade v Visli, Nika Vodan je bila četrta.
Ema Klinec je imela več kot 16 točk prednosti pred drugouvrščeno. FOTO: Sloski
Galerija
Ema Klinec je imela več kot 16 točk prednosti pred drugouvrščeno. FOTO: Sloski
T. E.
1. 8. 2026 | 13:26
1. 8. 2026 | 13:40
2:03
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je z zmago na Poljskem otvorila novo sezono poletne velike nagrade. Na tekmi v Visli je skočila 127,5 metra v prvi in 127 metrov v drugi seriji ter tako zbrala 227,4 točke. Pred drugouvrščeno Silje Opseth je imela 16,3 točke prednosti, tretja je bila Francozinja Josephine Pagnier

image_alt
Prevčev vetrovnik preizkusili tudi Avstrijci, drugi dan rdeča luč za novinarje

Na četrtem mestu je končala Nika Vodan, ki je za stopničkami zaostala za 1,1 točke. Rezultat kariere je uspel Maji Kovačič, ki je bila osma, Ajda Košnjek je bila 17., Katra Komar 19., 21. mesto je osvojila Taja Bodlaj. Jutri je na skakalnici Adama Malysza še ena tekma. 

Jutri bo v Visli na sporedu še ena tekma. FOTO: Sloski 
Jutri bo v Visli na sporedu še ena tekma. FOTO: Sloski 

Po tekmi je zmagovalka dejala, da se veseli tudi jutrišnje preizkušnje. »Za mano je zelo lepa tekma. Že od nekdaj sem si tu želela stati na stopničkah, kar mi je letos uspelo. Zelo se veselim jutrišnje tekme in vsega, kar je še pred nami,« je povedala Ema Klinec. 

Njen nastop je pohvalil tudi glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš. »Super tekma je za nami. Ema je zmagala z dvema odličnima skokoma. Nika Vodan je v prvi seriji naredila preveliko napako, v drugi seriji je stopnjevala, a to danes ni bilo dovolj za med najboljše tri. Maja z dvema zelo dobrima skokoma do osmega mesta, to smo potrebovali in na koncu vseh šest tekmovalk med najboljšo trideseterico,« je bil s slovenskimi nastopi zadovoljen Tepeš. 

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Jakov Fak na rojstni dan sporočil dobro novico

Slovenski biatlonec Jakov Fak se je odločil, da bo nadaljeval kariero, ob tem pa opisal, kako potekajo priprave pred začetkom sezone.
1. 8. 2026 | 12:52
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Pregled tedna

Največji vseh časov

Vsak nanogram moči, ki ti preostane, vložiš v dodatno milisekundo hitrosti, in ni ga trenutka v karieri, ko ti je lažje priti do cilja.
Zorana Baković 1. 8. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Čeferin uspel, Infantino opustil načrt prodaje

Predsednik Fife Gianni Infantino je potrdil, da ne bo nadaljeval s predlogom prodaje petinskega deleža hčerinske družbe zasebnim vlagateljem.
1. 8. 2026 | 07:36
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Kolesarska javnost je enotna, gledamo najboljšega vseh časov

Tudi skoraj teden dni po koncu rumene pentlje še vedno dežujejo hvalospevi Tadeju Pogačarju. Naš kolesarski zvezdnik piše zgodovino pred našimi očmi.
Matic Rupnik 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevčev vetrovnik preizkusili tudi Avstrijci, drugi dan rdeča luč za novinarje

Stefan Kraft se je med treningom v Žirovnici ogromno naučil. Objekt pohvalila tudi Jan Hörl in Daniel Tschofenig. Izpustili bodo tekmi velike nagrade v Visli.
Miha Šimnovec 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Opozorilo iz ZDA: Dončićeva pogodba bo nižja, kot je pričakoval

Plačna kapica v ligi NBA ne raste tako hitro, kot predvideva kolektivna pogodba. Razliko bo leta 2028 čutil tudi Luka Dončić.
Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Liga narodov

V Parizu so razblinili sanje, Slovenci bodo račun poravnali s kolajno

V polfinalu odbojkarske lige narodov težko pričakovani dvoboj Slovenije in Poljske. Na OI 2024 so prav izkušeni Poljaki končali slovenske sanje o kolajni.
Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:05
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Nesreča na treningu

Primoža Rogliča zbil avtomobil

Slovenski kolesarski zvezdnik je razkril, da bo zaradi lažjih poškodb izpustil enodnevno dirko v San Sebastianu in dirko po Burgosu.
31. 7. 2026 | 18:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiEma KlinecVislapoletna velika nagradaTaja BodlajAjda KošnjekSilje Opseth

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Mundial brez Evropejcev

Superračunalnik: v južnoameriškem finalu mundiala leta 2030 bi zmagala ...

Svetovni prvaki na svetovnem prvenstvu v nogometu brez evropskih reprezentanc bi bili Argentinci.
1. 8. 2026 | 13:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Ema Klinec sezono začela s prepričljivo zmago

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec se je veselila zmaga na tekmi poletne velike nagrade v Visli, Nika Vodan je bila četrta.
1. 8. 2026 | 13:26
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Jakov Fak na rojstni dan sporočil dobro novico

Slovenski biatlonec Jakov Fak se je odločil, da bo nadaljeval kariero, ob tem pa opisal, kako potekajo priprave pred začetkom sezone.
1. 8. 2026 | 12:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Mladoletnik utonil v gramoznici Babinci

S prijateljem je mladoletnik odšel lovit ribe in utonil.
1. 8. 2026 | 12:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Uefa o koncu Infantinovega projekta: To je zmaga za nogomet

Uefa je ob umiku predloga Infantina o prodaji deleža v hčerinski družbi zapisala, da bodo oblikovali načrt, da se takšen projekt ne bi ponovil.
1. 8. 2026 | 12:04
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Jakov Fak na rojstni dan sporočil dobro novico

Slovenski biatlonec Jakov Fak se je odločil, da bo nadaljeval kariero, ob tem pa opisal, kako potekajo priprave pred začetkom sezone.
1. 8. 2026 | 12:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Mladoletnik utonil v gramoznici Babinci

S prijateljem je mladoletnik odšel lovit ribe in utonil.
1. 8. 2026 | 12:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Uefa o koncu Infantinovega projekta: To je zmaga za nogomet

Uefa je ob umiku predloga Infantina o prodaji deleža v hčerinski družbi zapisala, da bodo oblikovali načrt, da se takšen projekt ne bi ponovil.
1. 8. 2026 | 12:04
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo