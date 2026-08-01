Ema Klinec sezono začela s prepričljivo zmago

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je z zmago na Poljskem otvorila novo sezono poletne velike nagrade. Na tekmi v Visli je skočila 127,5 metra v prvi in 127 metrov v drugi seriji ter tako zbrala 227,4 točke. Pred drugouvrščeno Silje Opseth je imela 16,3 točke prednosti, tretja je bila Francozinja Josephine Pagnier.

Na četrtem mestu je končala Nika Vodan, ki je za stopničkami zaostala za 1,1 točke. Rezultat kariere je uspel Maji Kovačič, ki je bila osma, Ajda Košnjek je bila 17., Katra Komar 19., 21. mesto je osvojila Taja Bodlaj. Jutri je na skakalnici Adama Malysza še ena tekma.

Jutri bo v Visli na sporedu še ena tekma. FOTO: Sloski

Po tekmi je zmagovalka dejala, da se veseli tudi jutrišnje preizkušnje. »Za mano je zelo lepa tekma. Že od nekdaj sem si tu želela stati na stopničkah, kar mi je letos uspelo. Zelo se veselim jutrišnje tekme in vsega, kar je še pred nami,« je povedala Ema Klinec.

Njen nastop je pohvalil tudi glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš. »Super tekma je za nami. Ema je zmagala z dvema odličnima skokoma. Nika Vodan je v prvi seriji naredila preveliko napako, v drugi seriji je stopnjevala, a to danes ni bilo dovolj za med najboljše tri. Maja z dvema zelo dobrima skokoma do osmega mesta, to smo potrebovali in na koncu vseh šest tekmovalk med najboljšo trideseterico,« je bil s slovenskimi nastopi zadovoljen Tepeš.