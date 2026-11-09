Ema Klinec: Slednjič so pretehtale »določene zadeve«

V Lillehammerju se bo čez deset dni začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, v kateri pa ne bo Eme Klinec. Pravzaprav je na tekmah sploh ne bo več. Nekdanja svetovna prvakinja in svetovna rekorderka, ki je leta 2023 v Vikersundu kot prva slovenska skakalka v zgodovini poletela prek magične meje 200 metrov, je sklenila svoje smuči postaviti v kot. Ker se je 28-letna šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko še prejšnji mesec po naslovu državne prvakinje v Kranju veselila tudi skupne zmage v končni razvrstitvi velike nagrade pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS), je njena odločitev toliko bolj presenetljiva ...