Ema Klinec spet tik pod stopničkami

Lillehammer - Norvežanka Maren Lundby (267,1 točke) je prepričljivo dobila tudi drugo tekmo svetovnega pokala smučarskih skakalk v domačem Lillehammerju. Med finalistkami je nastopilo pet Slovenk, povratnica med najboljše Ema Klinec (248,9) je tudi na drugi tekmi končala tik pod stopničkami. V top 10 sta pristali tudi Nika Križnar (7.) in Urša Bogataj (8.).



Norvežanka Lundbyjeva, vodilna že po prvi seriji, je pokazala, da je v deveto sezono svetovnega pokala vstopila najbolje pripravljena med vsemi dekleti. Po sobotni zmagi je danes na domačem prizorišču dodala še eno, ki je bila zanjo že 27. v karieri na tekmah najvišje ravni.



Slovenke so na današnji tekmi vknjižile še lepši ekipni uspeh kot na sobotni tekmi, saj so kar tri končale med najboljšo deseterico. Ema Klinec (248,9 točke), na sobotni tekmi edina v top 10, je ponovila dosežek s prve tekme in spet končala na nehvaležnem četrtem mestu, a dve uvrstitvi tik pod stopničke sta za povratnico po težki poškodbi gotovo dobra spodbuda za nadaljevanje sezone.



Njen uspeh sta danes dopolnili Nika Križar (224,4) s sedmim in Urša Bogataj (216,4) z osmim mestom, do točk pa sta prišli še Špela Rogelj (191,8) s 24. in Jerneja Brecl (179,4) z 28. mestom. Brez finala je ostala najbolj izkušena članica slovenske vrste Maja Vtič.



Sezona svetovnega pokala za skakalke se bo nadaljevala naslednji konec tedna v nemškem Klingenthalu.