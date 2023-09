Ema Volavšek na pragu skupne zmage v veliki nagradi

Ema Volavšek je na pragu lovorike v veliki nagradi nordijske kombinacije pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Potem ko si je po Oberwisenthalu in Oberstdorfu tudi na prvi tekmi v Beljaku priskočila in pritekla drugo mesto, je prevzela tudi vodstvo v skupni razvrstitvi, kajti do danes vodilna norveška šampionka Gyda Westvold Hansen je tokrat odstopila.

Volavškova je to pot zaostala le za Gydino rojakinjo Ido Marie Hagen, ki je zmagala z enajstimi sekundami naskoka. Na tretjem mestu je pristala Nemka Nathalie Armbruster (+ 22,6). »Tekma je bila zelo posebna, saj smo štartale po že prej nastavljenih časih, zaradi česar smo bile vse precej skupaj. Moj skok je bil dober, tekaško preizkušnjo sem začela in končala kot druga. Z dosežkom sem zadovoljna. Lepo je znova biti v rumeni majici, mi je pa žal, da sem jo dobila na takšen način, da je Gyda odstopila,« je dejala 20-letna članica ljubljanske Ilirije, ki ima pred jutrišnjim velikim finalom v Beljaku kot vodilna v seštevku 30 točk zaloge pred Hagnovo.

Do točk sta se danes dokopali tudi Silva Verbič (+ 1:38,1) in Teja Pavec (+ 2:48,0), ki sta zasedli 15. oziroma 18. mesto.

Vid Vrhovnik izvlekel 27. mesto

Na moški preizkušnji sta se dvojne zmage veselila Nemca Johannes Rydzek in Terence Weber (+ 0,8), tretje mesto pa je osvojil domači zvezdnik Johannes Lamparter (+ 3,2). Od Slovencev se je med najboljšo trideseterico prebil le Vid Vrhovnik (+ 1:06,0), ki je zasedel 27. mesto. Matic Hladnik (+ 1:38,1) je tekmo končal na 37. mestu, tri mesta za njim je v cilj pritekel Gašper Brecl (+ 1:42,4), Erazem Stanonik (+ 2:36,4) pa je pristal na 49. mestu.