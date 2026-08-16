Zmaga Eme Volavšek v Bischofshofnu

Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen.

Volavškova je 5-kilometrsko preizkušnjo začela s četrtega mesta na skakalnici in hitro po štartu ujela v zadnjem času nepremagljivo Norvežanko Hagnovo, s katero sta nato skupaj tekli do cilja. V zaključku je bila močnejša Slovenka, ki je tako slavila tretjo zmago v karieri.

»Super dan, že včeraj je bilo zelo dobro. Dobro sem tekla, tudi skoki so dobri. Danes je bila borba do cilja, tokrat sem bila malo boljša in sem zelo zadovoljna,« je dejala Volavškova. Z zaostankom slabe minute je bila tretja vodilna po skokih Avstrijka Katharina Gruber.

Mlada Maša Likozar Brankovič, ki je v teku pridobila šest mest je z zaostankom 1:17 minute izenačila rezultat kariere na 7. mestu, Tia Malovrh je pridobila pet mest za končno 13., do cilja pa ni uspela priti Teja Pavec.

Moško preizkušnjo na 7,5 km razdalji je znova prepričljivo dobil Norvežan Jens Luraas Oftebro, Einar Luraas Oftebro je na drugem mestu tokrat zaostal 25 sekund, tretji je bil domačin Stefan Rettenegger. Gašper Brecl je bil 18., Vid Vrhovnik je zasedel 23. mesto, potem ko je na tekaški progi pridobil 15 mest, še enkrat pa je do točk z 38. mestom prišel Lovro Percl Seručnik.

Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Po polovici posamičnih tekem Ema Volavšek, dvakratna skupna zmagovalka poletne velike nagrade, zaseda skupno 2. mesto.