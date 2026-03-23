Embacher bo tudi v Planici sprejel dvoboj z Domnom, Widhölzl že vidi ciljno črto

V Planici je že bolj ali manj vse nared za največji vsakoletni slovenski športni praznik – finale svetovnega pokala v smučarskih skokih oziroma poletih. Na velikanki bratov Gorišek in okrog nje marljivi delavci opravljajo še zadnje lepotne popravke, da bo prizorišče v dolini pod Poncami za sklepni spektakel konec tega tedna spet sijalo v svoji najlepši podobi.

Med vrhunci tokratnega zaključnega dejanja sezone, na katerem se bodo prvič na največji letalnici predstavile tudi najboljše skakalke na svetu, bo za številne slovenske ljubitelje (tega) športa vsekakor tudi nedeljska slovesna podelitev priznanj najuspešnejšim tekmovalkam in tekmovalcem v olimpijski zimi 2025/26. V ženski konkurenci bo namreč že tretjič zapored veliki kristalni globus prejela Nika Prevc, v moški pa ga bo prvič visoko v zrak dvignil njen brat Domen Prevc; prvikrat v zgodovini bosta torej oba skakalna »sveta grala« šla k isti družini.