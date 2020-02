Emilien Jacquelin najhitrejši na zasledovalni preizkušnji

Francoski biatlonec Emilien Jacquelin je na svetovnem prvenstvu v italijanski Anterselvi osvojil zlato kolajno na zasledovalni preizkušnji na 12,5 km. Za 24-letnim Francozom (31:15,2/0) sta se uvrstila Norvežan Johannes Thingnes Boe (+0,4/2) in zmagovalec sprinta Rus Aleksander Loginov (+23,9/1).



Na današnji preizkušnji sta nastopila tudi dva Slovenca. Jakov Fak (+2:36,5/2) je zasedel 21., Rok Tršan (+3:04,6/1) pa 25. mesto, s čimer je izenačil najboljšo uvrstitev v karieri.



Na izredno zanimivi tekmi je Rus Aleksander Loginov branil vodstvo s sobotnega sprinta vse do zadnjega streljanja. Tam je po 57 zadetih strelih na tekmah svetovnega pokala zgrešil 58. strel, kar ga je stalo zlatega odličja. »Ne glede na to sem zadovoljen s kolajno. Upam, da bo moja forma zdržala do konca prvenstva,« je to pokomentiral Loginov.



Mimo sta poletela Francoz Jacquelin in Johannes Thingnres Boe, ki sta v sprintu med seboj odločila o zmagovalcu. V samem finišu je bil močnejši Jacquelin, ki je po treh uvrstitvah na stopničke v svetovnem pokalu dosegel največji uspeh v karieri. Tega pa se je ob prihodu v cilj zelo razveselil tudi vodilni tekmovalec v skupnem seštevku 31-letni Francoz Martin Fourcade, ki je na treningih nekakšen mentor sedem let mlajšemu rojaku in kljub četrtem mestu dvignil roke visoko v zrak.



»Videlo se je, da je v biatlonu možno vse. Na koncu sem pričakoval močan napad Johannesa Thingnesa Boeja, do katerega pa ni prišlo. Če bi me v končnici prehitel, ne vem, če bi našel moč, da odgovorim. Sicer pa sem se v zadnjem krogu spomnil svojih treningov kolesarstva iz mladosti in kako se sprinta v končnici in morda mi je taktično pomagalo tudi to,« je po razložil zmagovalec in priznal, da je pred letošnjo sezono treniral precej več kot leto prej.



»Hvala tudi Martinu Fourcadu. Z njim treniram šest, sedem let. Z njim delam enak obseg, predvsem pa se od njega veliko učim,« je še dejal Jacquelin.



V skupnem seštevku svetovnega pokala ima Fourcade zdaj že 70 točk prednosti pred rojakom Quentinom Fillonom Mailletom, srebrnem na sprintu, ki je moral danes v kazenski krog kar šestkrat in osvojil sedmo mesto. Boe na tretjem mestu zaostaja za 116 točk.



Slovenska tekmovalca sta napadala iz ozadja in oba pokazala dobro predstavo. Z dobrim streljanjem sta po treh streljanjih napredovala na 21. in 22. mesto, Fak pa je bil na tretjem postanku nenatančen enkrat. V končnici se je roka nato zatresla obema in Fak je svojo pozicijo obdržal, Tršan pa je izgubil štiri mesta.



Za Faka je bilo še bolj pomembno, kako se bo odrezal v primerjavi z Nemcem Philippom Hornom in Lukasom Hoferjem, s katerima se bori za neposredno uvrstitev na tekmo s skupinskim startom. Tam bo nastopilo najboljših 15 tekmovalcev iz svetovnega pokala in najboljših 15 iz Anterselve.



Trenutno 15. v skupnem seštevku, Horn, je bil 18. in prednost pred Fakom povišal na pet točk, Hofer se je z 20. mestom približal na tri. A z dobrim nastopom na sredini posamični tekmi bi si nedeljski nastop lahko zagotovili vsi trije, v nasprotnem pa bo imel zagotovljen nastop samo eden.



»Tista dva zgrešena strela sta preveč, a imel sem težave s slabimi nogami, nisem bil povsem stabilen. Vseeno je bilo precej bolje kot v soboto. Mislim, da je bila glavna razlika ta, da smo vsi nastopili skupaj, v soboto pa je bila zadnja startna skupina velika napaka,« je po nastopu povedal Fak in dodal, da se tokrat s Hoferjem in Hornom ni ukvarjal. »Po vsem, kar se je zgodilo včeraj, se s tem nisem imel časa in volje ukvarjati.«



Zelo vesel je bil 25. mesta tudi Rok Tršan: »Če mi uspe soliden nastop, tako kot to kažem zdaj, sodim v točke svetovnega pokala. Danes je bil tek v redu, zelo dobro je bilo tudi streljanje. Morda sem bil v streljanju še celo malo preveč miren in zato zgrešil strel. Škoda, a konča uvrstitev je v redu.«