  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Zvezdnik TV uspešnice Emily v Parizu danes na Rogli v nenavadni vlogi

William Abadie, 53-letni televizijski igralec, poznan kot Antoine iz uspešnice Emily v Parizu, ta konec tedna nastopa na FIS tekmah deskarjev na Rogli.
Francoz se poleg uspešne igralske kariere preizkuša tudi v deskanju na snegu.
Galerija
N. Gr.
29. 3. 2026 | 05:00
1:32
A+A-

Ena največjih Netflixovih uspešnic zadnjih let je lahkotna, romantična serija Emily v Parizu, ki spremlja kariero istoimenske glavne junakinje v svetu visoke mode. Na Netflixu je serija porušila številne rekorde in se z vsako novo sezono znova znajde med desetimi najbolj gledanimi serijami, ta konec tedna pa eden glavnih igralcev preživlja v Sloveniji.

image_alt
Od trilerja do Emily v Parizu

Francoski igralec William Abadie, ki ima v seriji vlogo Antoineja, namreč pri 53-letih poizkuša tudi s kariero športnika. Tako kot lani bo tudi letos Abadie del tekem FIS pokala deskarjev na snegu na Rogli, ki štejejo tudi za državno prvenstvo. Ob Francozu bodo danes tekmovali tudi domači junaki Gloria Kotnik, Tim Mastnak in Rok Marguč, iz Celovca je v štartna vratca prišel trikratni olimpijec Alexander Payer

Abadie je na Rogli tekmoval že lani, letos je nastopil na več tekmah FIS ravni in tudi nekaj preizkušnjah evropskega pokala, v začetku marca je v Davosu s 16. mestom dosegel rezultat kariere.

Več iz teme

William Abadiedeskanje na sneguRoglaEmily v Parizutv zvezdnik

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo