Zvezdnik TV uspešnice Emily v Parizu danes na Rogli v nenavadni vlogi

Ena največjih Netflixovih uspešnic zadnjih let je lahkotna, romantična serija Emily v Parizu, ki spremlja kariero istoimenske glavne junakinje v svetu visoke mode. Na Netflixu je serija porušila številne rekorde in se z vsako novo sezono znova znajde med desetimi najbolj gledanimi serijami, ta konec tedna pa eden glavnih igralcev preživlja v Sloveniji.

Francoski igralec William Abadie, ki ima v seriji vlogo Antoineja, namreč pri 53-letih poizkuša tudi s kariero športnika. Tako kot lani bo tudi letos Abadie del tekem FIS pokala deskarjev na snegu na Rogli, ki štejejo tudi za državno prvenstvo. Ob Francozu bodo danes tekmovali tudi domači junaki Gloria Kotnik, Tim Mastnak in Rok Marguč, iz Celovca je v štartna vratca prišel trikratni olimpijec Alexander Payer.

Abadie je na Rogli tekmoval že lani, letos je nastopil na več tekmah FIS ravni in tudi nekaj preizkušnjah evropskega pokala, v začetku marca je v Davosu s 16. mestom dosegel rezultat kariere.