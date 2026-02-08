  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Enakopravnost po olimpijsko: ko pravičnost dobi grenak priokus

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec
8. 2. 2026 | 05:00
4:38
Odgovorni pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) so se odločili zaradi enakopravnosti spolov izenačiti število športnikov in športnic na olimpijskih igrah. Na tekmah v smučarskih skokih, od katerih si v Predazzu še posebej veliko obetajo slovenski navijači, se bo tako v posamični konkurenci med seboj pomerilo po petdeset skakalcev in skakalk.

Medtem ko ima naše žensko zastopstvo maksimalno kvoto štirih tekmovalk (ob vroči favoritinji Niki Prevc in branilki bronaste kolajne izpred štirih let Niki Vodan še Katro Komar in Majo Kovačič), pa so med moškimi zahtevno mednarodno normo za nastop na največji zimsko-športni prireditvi v Italiji izpolnili zgolj trije, in sicer Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Zaradi pritiska je na trenutke tudi malo zbegana, karto bi vrgla na dve tekmici

Nika Prevc je na treningu potrdila vlogo glavne favoritinje za današnjo tekmo smučarskih skakalk na OI. V soju žarometov je bila tudi na slovesnem odprtju.
Miha Šimnovec 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Po Pekingu je obrnil nov list, upa, da tokrat ne bo zapletov

Anže Lanišek, šampion iz SSK Mengeš. nima lepih spominov na prejšnje zimske OI. Ker se je večkrat opekel, vztraja pri zmagovitem konju.
Miha Šimnovec 6. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika Prevc po prespani noči nedosegljiva za tekmice

Svetovna prvakinja in rekorderka je bila na drugem treningu smučarskih skakalk pred jutrišnjo tekmo na OI prepričljivo najboljša v dveh serijah.
Miha Šimnovec 6. 2. 2026 | 12:14
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Glorio Kotnik

Ester Ledecka jo je opomnila, da naj se premakne, sin si je izbral težjo pot

Vrhunska slovenska deskarka Gloria Kotnik bo na nedeljskem paralelnem veleslalomu branila bronasto kolajno z OI iz Pekinga. Maj ima raje poletje kot zimo.
Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Ni veliko manjkalo, pa bi se tudi slovenski trener veselil čudeža

Če je mogoče soditi po zadnjih tekmah, so vrhunec pripravljenosti dobro načrtovali tudi finski smučarski skakalci, ki jih vodi Igor Medved.
Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 21:09
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Freund: Ali je Peter že kaj zaskrbljen zaradi Domna?

Domen Prevc se že zelo veseli svojih prvih olimpijskih iger, ki se bodo v petek začele v Italiji. V Predazzu si želi doseči nekaj posebnega s sestro Niko.
Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Marsičesa se je naučil od svojega brata Petra, nekaj tudi v operi

Domen Prevc je bil tudi v Willingenu, generalki za olimpijske igre v Italiji, razred zase. Obakrat na zmagovalnem odru tudi njegova sestra Nika Prevc.
Miha Šimnovec 1. 2. 2026 | 22:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Olimpijski spomini? Če odmisli kolajni, niso najlepši

Med kandidati za vidnejšo uvrstitev na bližnjih OI v Italiji bo tudi skakalni as Timi Zajc. Z največje zimsko-športne prireditve ima že dve kolajni.
Miha Šimnovec 31. 1. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Težave pred začetkom

Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
6. 2. 2026 | 15:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Mednarodna politika

Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kriminalistična preiskava

Direktor gradbenega podjetja izdajal lažne račune in ponarejal listine

Kriminalistična preiskava je razkrila nepravilnosti pri poslovanju gradbenega podjetja.
6. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

olimpijske igreKarl GeigerLovro KosDawid Kubackismučarski skokinordijska kombinacijaMilano Cortina 2026

Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Vincijev zadnji film

Mladinska pustolovščina Tartinijev ključ gledalce popelje v srce Pirana.
8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Že več kot dve desetletji

Kdo je eden in edini kranjski Prešeren?

Prešernov smenj: Bojan Bešter vsako leto ob 8. februarju v Kranju nadomesti izvirnega Franceta Prešerna, od lani vabi tudi v svoj Atelje dr. Fig.
Vojko Urbančič 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Avtomobilno
Fenomeni

Električna težkokategornika v različnem trendu: BYD gor, Tesla dol

Ameriški tekmec nima res velikih novosti, Kitajci pač.
Gašper Boncelj 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
