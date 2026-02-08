Enakopravnost po olimpijsko: ko pravičnost dobi grenak priokus

Odgovorni pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK) so se odločili zaradi enakopravnosti spolov izenačiti število športnikov in športnic na olimpijskih igrah. Na tekmah v smučarskih skokih, od katerih si v Predazzu še posebej veliko obetajo slovenski navijači, se bo tako v posamični konkurenci med seboj pomerilo po petdeset skakalcev in skakalk.

Medtem ko ima naše žensko zastopstvo maksimalno kvoto štirih tekmovalk (ob vroči favoritinji Niki Prevc in branilki bronaste kolajne izpred štirih let Niki Vodan še Katro Komar in Majo Kovačič), pa so med moškimi zahtevno mednarodno normo za nastop na največji zimsko-športni prireditvi v Italiji izpolnili zgolj trije, in sicer Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc.