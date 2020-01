FOTO:Ester Ledecka: Kadar oklevam med tekmama v deskanju in smučanju, vržem kovanec

Stara je 24 let in ponaša se z zlatima olimpijskima kolajnama v dveh različnih športih – alpskem smučanju in deskanju na snegu (Pjongčang 2018). Sezono je v Lake Louise začela s premierno karierno zmago v svetovnem pokalu v alpskem smučanju, še v nedeljo je tekmovala v Zauchenseeju, kjer je govorila za Delo, v torek pa se je prvič v sezoni soočila s tekmicami v deskanju v Bad Gasteinu in osvojila 2. mesto. Diplomirala je iz marketinga, sicer pa je Ester Ledecka, športni fenomen, zgovorno in svobodomiselno dekle. Vas bomo konec tedna videli na tekmi v deskanju na snegu na Rogli?Pridem! To je moja najljubša tekma. Sezono menda ...