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Zimski športi

Ester Ledecka po razhodu prijela za pištolo

Vrhunska češka deskarka in alpska smučarka v teh dneh uživa na zasluženem oddihu v Franciji.
Ester Ledecka v teh dneh uživa v Franciji. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Galerija
Ester Ledecka v teh dneh uživa v Franciji. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Miha Šimnovec
4. 6. 2026 | 19:35
2:15
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Češka športna zvezdnica Ester Ledecka se je po petih letih razšla z nekdanjim teniškim igralcem Robinom Stanekom. To je 31-letna šampionka v deskanju na snegu in alpskem smučanju že pred časom razkrila na družbenih omrežjih.

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Ester Ledecka jo je opomnila, da naj se premakne, sin si je izbral težjo pot

Trikratna olimpijska prvakinja je namreč objavila videoposnetek s strelišča, na katerem je med streljanjem v tarče preizkušala različne vrste orožja. Ob posnetku je zapisala: »Tu ni ničesar za videti. Samo običajno slovansko dekle, ki preboleva razhod.« Zapis je pospremila tudi s simbolom obvezanega srca.

Češki mediji so poročali, da je bila njuna ločitev precejšnje presenečenje, saj v javnosti ni bilo opaziti znakov težav v njunem odnosu. Toda Ester in Robin sta vse od začetka zveze zasebno življenje skrbno skrivala pred mediji, zato podrobnosti o njunem razmerju nikoli niso bile posebej znane.

Svetovno slavo dosegla na olimpijskih igrah v Pjongčangu

Čehinja velja sicer za eno od najbolj vsestranskih tekmovalk v sodobnem zimskem športu. Svetovno slavo je dosegla na olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu, kjer je spisala posebno poglavje v zgodovini. Najprej je senzacionalno osvojila zlato kolajno v superveleslalomu, v katerem je za seboj pustila številne specialistke za hitre discipline. 

Le nekaj dni pozneje je zmagala še med deskarkami v paralelnem veleslalomu ter postala prva in doslej edina športnica v zgodovini z zlatima kolajnama v dveh različnih panogah na istih olimpijskih igrah. Ester Ledecka je svoji zbirki v Pekingu 2022 dodala še tretjo zlato olimpijsko lovoriko in utrdila status ene od največjih ikon športa, na letošnjih olimpijskih igrah v Livignu, kjer je izpadla v četrtfinalu, pa se ji nastop ni izšel po načrtih in željah.

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alpsko smučanjedeskanje na sneguEster LedeckaRobin StanekČeškašport zasebno

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Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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