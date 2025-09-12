Ester Ledecka pokazala svoje izklesano telo

Češka šampionka Ester Ledecka tudi v letošnjem poletju še zdaleč ni počivala. V vročih mesecih je vsak dan zavzeto vadila, pri čemer je imela vseskozi pred očmi olimpijske igre februarja prihodnje leto v Cortini oziroma Milanu. Da je očitno vrhunsko telesno pripravljena, je mogoče soditi tudi po zadnjih fotografijah, ki jih je objavila na svojem profilu družbenega omrežja Instagram.

Vrhunska deskarka na snegu in tudi alpska smučarka iz Prage na njih ponosno razkazuje svojo izklesano postavo. »Lovim nove sledilce,« je zapisala pod svoje fotografije, na katerih se sonči ob morju. Zapis je sklenila s simbolom ribiške palice z ribo in smeška, ki joka od smeha. S fotografijami je navdušila številne oboževalce, ki niso skoparili s pohvalami na njen račun.

Za 30-letno Čehinjo, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali tudi s tremi naslovi olimpijske prvakinje (v paralelnem veleslalomu iz Pekinga 2022 in štiri leta prej v Pjongčangu, kjer si je zlato kolajno prismučala tudi v superveleslalomu), je bil to verjetno njen zadnji oddih na soncu pred zadnjim delom priprav za bližajočo se sezono 2025/26. Kar zadeva njeno telesno pripravljenost, bi se lahko že zdaj odpravila na štart ...