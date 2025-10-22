Ester Ledecka se je odločila, njeni prošnji niso ugodili

Češka športna zvezdnica Ester Ledecka je razrešila eno od (svojih) največjih ugank pred zimskimi olimpijskimi igrami prihodnje leto v Milanu in Cortini. Po temeljitem razmisleku se je odločila, da bo nastopila v paralelnem veleslalomu in izpustila smukaško preizkušnjo. Ker bosta tekmi v ženskem deskanju na snegu in alpskem smučanju potekali isti dan (8. februarja), se je morala odločiti za eno od svojih dveh paradnih disciplin.

Spored OI 2026 je Ledecko postavil pred težko izbiro – Cortina d’Ampezzo, kjer bo ženski smuk, in Livigno, kjer bo potekalo tekmovanje v deskanju na snegu, sta namreč oddaljena približno štiri ure vožnje. Češka šampionka, ki je na olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu poskrbela za čudež z dvojnim zlatom (v superveleslalomu in v paralelnem veleslalomu), si je za igre v Italiji prizadevala za spremembo urnika. Upala je, da bodo odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) prepoznali zahteven položaj, v katerem se je znašla.

»Razumem, da sprememba ni preprosta, a sem vseeno mislila, da bi prirediteljem lahko uspelo. Sem edina, ki se je tretjič zapored uvrstila na OI v dveh različnih športih,« je obžalovala 30-letna Čehinja. Čeprav je Johan Eliasch, predsednik FIS, njeno pobudo podprl, do spremembe urnika ni prišlo.

Ledecka se bo tako povsem osredotočila na osvojitev svojega tretjega zaporednega naslova olimpijske prvakinje v deskanju na snegu. Obstaja tudi možnost, da bi 12. februarja nastopila tudi v superveleslalomu, v katerem bi lahko še enkrat pomešala štrene najboljšim alpskim smučarkam.