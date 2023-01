Eva Urevc: Naslednjič bo bolje

Na šprinterski tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v Val di Fiemmeju sta slovenska predstavnika v izločilnih bojih izpadla v četrtfinalu. Eva Urevc je bila 23., Miha Šimenc pa 26. V klasični tehniki na 1,2 kilometra sta zmagala prvič na tej ravni doslej Lotta Udnes Weng iz Norveške ter njen rojak Johannes Høsflot Klæbo. Anja Mandeljc, druga Slovenka, je bila 42. (+17,27) v kvalifikacijah med 44 uvrščenimi. Lotta Udnes Weng je v obračunu sester za zmago za 35 stotink ugnala vodilno v skupnem seštevku pokala Tiril Udnes Weng. Tretja je bila za popolno norveško slavje na zmagovalnem odru Mathilde Myhrvold (+0,67). Med tekači je Klæbo na koncu zdržal pritisk Šveda Calleja Halfvarssona, ki je zaostal 0,26 sekunde. Klæbo se je utrdil v vodstvu na novoletni turneji, v kateri brani lansko zmago. Tretji na tekmi je bil za svoje druge zmagovalne stopničke v pokalu Italijan Simone Mocellini. Slednji je bil zadnji, ki je imel manj kot sekundo zaostanka za Klæbom (+0,94).

Urevčeva je tekla v drugi četrtfinalni skupini in bila dolgo v tretja tik za vodilnima. Proti koncu se je najprej povzpela na drugo mesto, a je prav v zaključku ciljne ravnine nazadovala na četrto in končala na petem mestu. Zmagala je Tiril Udnes Weng, Urevčeva je zaostala 3,4 sekunde. Tudi Šimenc je bil nato v drugi skupini prvega kroga nadaljevanja tekmovanja. Četrtfinalni nastop je začel na tretjem, četrtem mestu, a je po dobri minuti zdrsnil na zadnje, šesto mesto in je tam ostal do cilja. Mocellini je bil prvi v cilju, Šimenc je bil 1,37 sekunde za njim.

Ne najhitrejše smuči

Med tekom se je Slovenec na vrhu enega izmed vzponov nekoliko zapletel z Norvežanom Sindrejem Bjørnestadom Skarom, a sta oba lahko nadaljevala z nastopom, po katerem je Šimenc sklenil letošnji Tour de ski. »Stvari gredo v pravo smer in to je zelo dobro, to je to, kar sem si želel. Današnja tekma mi ni uspela, kot sem si zamislil. Imel sem malce smole, mogoče ne najhitrejše smuči, a zelo dober oprijem. Nekako nisem uspel priti v ospredje. Počutil sem se res dobro in močno, a tu je vsaka napaka kaznovana, ni prostora za popravo. Samo tisti, ki naredi perfekten tek, gre naprej. Učimo se, predvsem pa je pomembno, da sem spet v točkah, da sem poleg,« je povedal Šimenc.

»To so moje prve točke v klasičnem šprintu, a glede na današnje počutje je zagotovo malo grenkega priokusa, saj vem, da sem bila sposobna višje. Naslednjič bo bolje,« je bila nekoliko razočarana Eva Urevc. Bila je 20. v kvalifikacijah, za Nemko Lauro Gimmler, ki je bila najhitrejša zaostala 6,02 sekunde. Šimenc je bil po prvem delu tekme 25. in je potem drugič v sezoni nastopil med najboljšo trideseterico v šprintu. Za Norvežanom Johannesom Høsflotom Klæbom, ki je bil prvi, je zaostal 9,41 sekunde.