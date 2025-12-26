Eva Urevc končala športno pot: Bilo je samo še mučenje

Ena najboljših slovenskih tekačic na smučeh vseh časov, Eva Urevc, je tik pred vstopom v leto 2026 sporočila, da končuje svojo športno pot. Tridesetletna Gorjanka je vrhunec doživela na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu 2021.

Urevčeva je v pogovoru za SZS razkrila, zakaj se je odločila za športni pokoj. »Odločila sem se, da končam kariero. Že nekaj časa sem čutila, kot da si želim končati, a sem želela vztrajati. Dala sem si še zadnjo možnost, da vidim, če sem sposobna priti na tisto raven, na kateri sem bila včasih. A žal nista sodelovala ne glava in ne telo. Nisem prišla do tiste točke, do katere sem si želela. Prevečkrat sem šla že z glavo skozi zid, zdaj pa sem si rekla, da je tega dovolj,« je pojasnila zdaj že nekdanja tekačica.

FOTO: Matej Družnik

Dodala je, da odločitev ni bila nenadna, ampak premišljena. Tudi poletni trening je opravila brez obžalovanja. »Videla sem, da ne gre. Tudi telo mi je to sporočalo. Ko sem bila na Švedskem, sem bila znova zelo utrujena in to je bilo na koncu samo še mučenje. Tako psihično kot fizično. Že pred sezono pa sem povedala, da če z občutki in rezultati ne bom prišla na raven, ki si jo želim, ne bom odšla na olimpijske igre,« je še dodala Urevčeva, ki na igrah ni želela samo sodelovati, ampak biti v rezultatskem vrhu.

»Zagotovo ne bom obžalovala, da sem končala. Prišla sem do točke, spoznanja, da je mogoče čas, da se poslovim in naredim ta korak. Grenak priokus je, da mi v najboljših letih ni uspelo prikazati tistega, kar sem bila takrat sposobna. Lahko bi dosegla še več, kot sem.«

Najbolj ponosna je na kolajno na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu z Anamarijo Lampič, v skupnem seštevku turneje Tour de Ski je bila pred tremi sezonami 12., deveta je bila na razdalji, zmagala je v ekipnem šprintu. Dodala je, da že ima nove življenjske cilje, a javno za zdaj o njih še ne bo govorila.