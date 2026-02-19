Fak bi si želel več pice, Vonnova žaluje za psom

Po besedah biatlonca Lovra Planka je kapetan njihove ekipe Miha Dovžan. »On ima igralno konzolo in ko reče da je konec, je konec,« se je pošalil. Dejanski neuradni kapetan je sicer najuspešnejši član slovenske biatlonske reprezentance Jakov Fak, ki se, kot je razkril Planko, zelo dobro znajde tudi v igrah na elektronskih napravah. »Običajno se ob porazu slikamo z njim in rezultatom, s katerim smo izgubili,« je povedal. Fak je po koncu druge tekme na ZOI izpostavil, da je bil pri streljanju stoje nestabilen. »Moral bi pojesti pol pice več,« je ugotovil in ponovil, da potrebuje nekaj več hrane za bolj »poln tank goriva« na preizkušnjah.

Po tretjem mestu na veliki skakalnici v Predazzu ječestitala tudi predsednica republike. »Spoštovana Nika, ali mi lahko poveste ime športnika, ki je na teh igrah osvojil medalje vseh treh barv, sem jo po tekmi vprašala. Bila je namreč ponovno malo žalostna, res zelo veliko pričakuje od sebe,« je z javnostjo delila predsednica in menila, da se komaj 20-letna slovenska šampionka še ne zaveda, kaj ji je na njenih prvih ZOI uspelo.

Ameriško smučarsko zvezdnico Lindsey Vonn je dan po hudi nesreči na olimpijski smukaški tekmi, v kateri je utrpela zapleten zlom noge, doletela žalostna novica o smrti njenega 13-letnega psa Lea, ki so mu nedavno diagnosticirali raka na pljučih. »V tako kratkem času sem izgubila toliko stvari, ki so mi veliko pomenile. Ne morem verjeti,« je dejala 41-letnica in dodala, da je za njo nekaj najtežjih dni v življenju.

Sin nekdanjega alpskega smučarja Jureta Koširja, ki je na igrah v Lillehammerju leta 1994 osvojil bronasto medaljo v slalomu, na letošnjih pa sodeluje kot strokovni komentator nacionalne televizije, ni sledil očetovim stopinjam. Devetnajstletni Jalen Košir je namreč pianist, ki namerava šolanje nadaljevati na kraljevi univerzi v Veliki Britaniji, njegov oče pa v njegovem glasbenem udejstvovanju po lastnih besedah vidi enako strast, kot jo je imel sam v športu.