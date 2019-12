Fak četrti, Boe na najvišji stopnički že 40.  

Ljubljana - Norvežan Johannes Thingnes Boe je s 100-odstotnim streljanjem dobil tudi sobotno zasledovalno tekmo za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu in slavil že svojo jubilejno 40. zmago v svetovnem pokalu. Prvič v sezoni je bil v boju za stopničke tudi Jakov Fak, ki pa se je moral v slovensko-francoskem boju zadovoljiti s četrtim mestom.



Boe, branilec skupne zmage v svetovnem pokalu, je vnovič ustrelil brezhibno in kar za 33 sekund ugnal Rusa Aleksandra Loginova ter za 40 Francoza Emiliena Jacquelina, ki je tekmo začel kot 18. Fak na četrtem mestu je zaostal še sekundo več.



O najboljših je tokrat izrazito odločalo strelišče. Fak je tekmo začel na 13. mestu in najprej napredoval na šesto v vodilno skupino, bil po polovici 9., na tretjem streljanju pa se je skupina spredaj dokončno zmanjšala in Fak je bil po treh streljanjih peti, po štirih pa celo tretji.



Biatlonski stadion je zapustil skupaj s Francozoma Jacquelinom in Simonom Desthieuxom. Slednja sta ga v zadnjem krogu kmalu prehitela, Fak je ostal v zavetrju, Jacquelin pa si je stopničke priboril z napadom na zadnjem večjem vzponu. V finišu je najboljši slovenski tekmovalec vnovič pridobil eno mesto.



Do prvih točk v sezoni je prišel tudi Miha Dovžan, ki je s 50. napredoval na 35. mesto. Tri streljanja je opravil brezhibno, na koncu pa se mu je zatresla roka in dvakrat je moral v kazenski krog. V točkah je bil vse do končnice tudi Klemen Bauer, ki je zgrešil petkrat, a bil diskvalificiran.