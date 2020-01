Fak mora blesteti čez dva tedna

Oberhof

Jakov Fak je nastopil solidno, na najvišji ravni pripravljenosti pa bi bil rad čez dva tedna na Pokljuki. FOTO: Matej Družnik/Delo

Norveški as Johannes Thingnes Bø, sicer najboljši biatlonec doslej v sezoni, je ostal doma zaradi rojstva otroka. FOTO: Matej Družnik/Delo



Nenavadni zaostanki

- Kot je že dolga leta v navadi med biatlonsko karavano, uvodna tekma v koledarskem letu pripada Oberhofu. To je eno redkih stalnih prizorišč v sezoni, na katerem vodilnega slovenskega reprezentantaše ni bilo na stopničkah, tudi z včerajšnjim 16. mestom je bil daleč od njih. Dosegel je solidno uvrstitev glede na virozo, ki mu je v prazničnih dneh prekinila trening.Nemški vzhod je v teh dneh pomembno stičišče lova na smučeh za točkami svetovnega pokala. Tekači so se namreč zbrali na prvi mestni tekmi sezone v Dresdnu na Saškem, v sosednji zvezni deželi Turingiji pa je biatlonska karavana. In ta se tukaj vedno sooča z dvema dejavnikoma – zoprnim vremenom z dežjem in pogosto tudi meglo ter polnimi tribunami. Toda pri slednjih je tokrat drugače. Navzočnost 11.000 gledalcev na včerajšnjem šprintu resda razgrinja spoznanje o enem od najbolj obiskanih prizorišč, vendar ob izostanku domačih asov zdaj tudi v Nemčiji ni več takšne biatlonske evforije kot pred leti. Obisk ene tekme v Oberhofu je bil namreč tudi dvakrat višji od omenjenega.Vreme pa v Turingijskem gozdu (Thüringer Wald) kroji svojo zgodbo, deževalo je, včerajšnje razmere s komaj skrpano progo – prostor strelišča je bil zelen kot igrišča nemške nogometne bundeslige – so bile primerne le za tiste najbolj pripravljene. Slovenci pa zdaj ne sodijo k tej falangi, saj so z izjemoprav vsi prestali virozo, ki jim je tako prekinila načrtovane božično-novoletne priprave. V najslabšem stanju je bil tako pred prihodom na prvo tekmo leta 2020, Fak insta bolezen pustila za seboj in se vendarle vsaj spodobno pripravila za šprint. V njem pa je nato nove točke za 16. mesto osvojil naš vodilni biatlonec in tako tudi potrdil svoje izhodišče za jutrišnjo prestižno tekmo najboljših tridesetih s skupinskim štartom. Jutri mu bo pripadla štartna številka 17, v Oberhofu sicer ni vodilnega biatlonca sezone:namreč doma na Norveškem s svojo soprogo Heddo pričakuje rojstvo otroka.Zmagal je, po upokojitvinajuspešnejši biatlonec na svetu, kar sedemkrat najboljši tekmovalec sezone. Kar nenavadno visoki zaostanki pa so včeraj pospremili vse tiste za njim. »Res, če le pomislite, da se ponavadi v presledku dveh minut zvrstijo tisti, ki so nato v zasledovanju, torej gre za 60 tekmovalcev, je bilo tokrat res povsem drugače. Jakov je bil, denimo, 16., pa je zaostal že 1:44. Toda ob takšnih razmerah razmočene proge to ni presenečalo,« je ocenil trener, nastopu našega udarnega aduta pa pripisal oznako – zelo solidno. »Z eno zgrešeno tarčo je prestal spodobno tekmo. Zaradi zadnje viroze nismo uresničili vseh načrtov, toda zdaj je najbolj pomembno, da dviguje svojo raven in se izkaže čez dva tedna na domači Pokljuki. Nato pa bo seveda formo treba držati še naslednja dva tedna do osrednje tekme sezone, svetovnega prvenstva,« je še dejal o dejansko edinem slovenskem biatloncu z možnostmi boja za odmevne uvrstitve. Drugi so včeraj sklenili tekmo daleč od dobitnikov točk.