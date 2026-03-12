  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Faka na Finskem doletela posebna čast, spregovoril je tudi o svoji prihodnosti

Slovenski biatlonski as ima na Kontiolahti, kjer se je prejšnji teden izkazal s sedmim mestom, zelo lepe spomine.
Jakov Fak se je pred tednom dni v Kontiolahtiju izkazal s sedmim mestom. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Galerija
Jakov Fak se je pred tednom dni v Kontiolahtiju izkazal s sedmim mestom. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Miha Šimnovec
12. 3. 2026 | 11:39
12. 3. 2026 | 11:52
3:15
A+A-

Slovenskega biatlonca Jakova Faka je na Finskem doletela nepričakovana čast. Tamkajšnji pisateljici Heleni Immonen je namreč služil kot navdih za ime glavnega junaka v njeni seriji otroških knjig.

image_alt
Izključeni Medved: Bil sem nekoliko preveč opit, zdaj pa sem tudi žalosten

Glavni junak knjižne serije se imenuje Jakov Korina, ime pa je dobil prav po našem biatlonskem asu. Fak je bil ob novici v Kontiolahtiju vidno presenečen in počaščen. Helena Immonen je sicer velika ljubiteljica biatlona. »Kaj res? To je izjemna čast! Upam, da sem bil res lahko navdih za njeno knjigo,« je dejal 38-letni športnik iz Mrkoplja v Gorskem kotarju.

Kontiolahti, ki je prejšnji teden gostil najboljše biatlonce na svetu, je sicer prav poseben kraj za Faka. Na tem finskem prizorišču je leta 2015 zablestel z naslovom svetovnega prvaka na tekmi s skupinskim štartom. Svetovni prvak je bil tudi leta 2012 v Ruhpoldingu, poleg tega pa ima v svoji bogati vitrini še dve kolajni z olimpijskih iger (leta 2010 je še za Hrvaško v Vancouvru oziroma Whistlerju osvojil tretje mesto v šprintu, osem let pozneje je v Pjongčangu kot član slovenske reprezentance navdušil s srebrnim odličjem na posamični preizkušnji).

»Tiste zmage iz leta 2015 se zelo dobro spominjam. Ko postaneš svetovni prvak, je to največje doživetje, ki ga lahko doživiš v tem športu. No, seveda je tudi olimpijska kolajna nekaj posebnega,« je poudaril Fak.

Jakov Fak se še ni odločil, ali bo nadaljeval športno pot. FOTO: Blaž Samec/Delo
Jakov Fak se še ni odločil, ali bo nadaljeval športno pot. FOTO: Blaž Samec/Delo

Vedno se rad vrača v Kontiolahti

Kontiolahti mu ostaja pri srcu tudi zaradi vzdušja in zimskih razmer. »To je zame res poseben kraj. Vedno se rad vračam sem. Običajno tu začnemo sezono, zdaj pa smo (bili) tukaj marca. Še vedno je prava zima, kar je odlično – vsaj ni pretoplo,« je dejal Fak, ki se je pred tednom dni na posamični tekmi na 20 kilometrov izkazal s sedmim mestom.

Izkušeni slovenski biatlonec je lani napovedal, da bo sezona 2025/26 verjetno njegova zadnja. Svojo dolgo in uspešno kariero je želel zaključiti na olimpijskih igrah. Toda nato so mu na začetku tekmovalne zime načrte prekrižale težave s kolenom. Konec decembra je moral na operacijo meniskusa, zaradi česar je lahko znova začel trenirati šele nekaj tednov pred olimpijskimi igrami, na katerih ni dosegel rezultatov, ki si jih je želel.

Zato zdaj ni več povsem prepričan, ali bo športno pot res sklenil po tej sezoni. »Poškodba kolena me je zelo jezila. Ne bi rad končal kariere na takšen način, zato še ne vem, kako se bom odločil. Če pa bom nadaljeval, bom to storil le, če bom verjel, da lahko še dosegam dobre rezultate. Za zdaj še ne morem ničesar reči, odločitev bo padla po koncu sezone.« je še dejal Fak.

biatlon Jakov Fak Helena Immonen Kontiolahti Finska

