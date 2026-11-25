Italijanska alpska smučarka Federica Brignone je malce nepričakovano napovedala konec tekmovalne kariere. Dvakratna olimpijska prvakinja je pojasnila, da ji posledice hude poškodbe noge ne omogočajo več tekmovanja na najvišji ravni.

Brignonejeva je februarja na domačih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo osvojila zlati kolajni v superveleslalomu in veleslalomu. Na najvišjo stopničko olimpijskega odra se je povzpela le deset mesecev po hudem padcu na italijanskem državnem prvenstvu, pri katerem je utrpela več zlomov noge in pretrganje sprednje križne vezi.

Šestintridesetletnica se je v torek prvič po avgustovski operaciji vrnila na sneg in opravila trening. Med posegom so ji iz levega kolena odstranili kovinsko ploščico in vijake, ki so ji jih vstavili po lanski poškodbi. »Po teh dveh dneh na snegu sem ugotovila, da moja noga še ni povsem okrevala in da še vedno občutim preveč bolečin. Zato sem se odločila, da končam svojo tekmovalno kariero,« je dejala v videoposnetku, ki ga je objavila italijanska smučarska zveza.

Želi si še zadnjič v štartno hišico

Brignonejeva, ki se je zaradi izjemne odločnosti v Italiji prijel vzdevek tigrica, se poslavlja kot najuspešnejša italijanska alpska smučarka vseh časov. Odločitev o koncu kariere je označila za težko, ob tem pa izrazila željo, da bi se od smučarskega sveta poslovila še na tekmovalnem prizorišču. »Rada bi še zadnjič krenila iz štartne hišice, da se poslovim od tega sveta, ki ga ljubim. Sporočila vam bom, kje in kdaj. Kmalu na svidenje,« je dodala.

V svetovnem pokalu je debitirala decembra 2007 in v karieri zbrala 37 zmag, večino v veleslalomu in superveleslalomu. Dvakrat je osvojila veliki kristalni globus, v sezonah 2019/20 in 2024/25.