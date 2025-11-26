Federica Brignone po 237 dneh spet na smučeh

Lara Gut-Behrami, Marta Bassino, Andreja Slokar in Ana Drev so zaradi težkih poškodb že končale olimpijsko sezono, Petra Vlhova bije bitko s časom, očitno pa jo bo dobila Federica Brignone ...

Italijanska skupna zmagovalka svetovnega pokala se je skoraj osem mesecev ali 237 dni po dvojnem zlomu noge vrnila na bele strmine, saj želi nastopiti na domačih zimskih olimpijskih igrah, je sporočila Italijanska smučarska zveza (FISI). Brignonejeva, ki se je poškodovala ob padcu na italijanskem prvenstvu 3. aprila, je zaključila prvi del rehabilitacije v Torinu.

»Odpravila se je na sneg v Cervinio, kjer je naredila nekaj zavojev na turnih smučeh. »Cilj v tej fazi je povečati stabilnost in zaupanje v njenem okrevanju – to sta cilja, ki ju bo prvakinja iz Valle d'Aoste še naprej zasledovala v prihodnjih tednih, izmenično z vadbo za moč v telovadnici in dodatnimi dnevi na snegu,« so zapisali.

Brignonejeva, ki ji zaradi posebne čelade pravijo tigrica, je prejšnji mesec dejala, da je njen sen nastopiti na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortina, ki se začnejo 6. februarja.