Federica Brignone z dvojno zmago iz Kanade, Bucikova zaostala tri sekunde

Italijanka Federica Brignone je po včerajšnjem dobila tudi današnji ženski veleslalom za svetovni pokal v kanadskem Tremblantu in po številu zmag v tem tekmovanju postala najuspešnejša italijanska alpska smučarka v zgodovini. Druga je bila Švicarka Lara Gut Behrami, tretja pa Američanka Mikaela Shiffrin. Edina Slovenka v finalu Ana Bucik je zaostala 2,96 sekunde in bila 27.

Petra Vlhova se ni znašla v slabem vremenu. FOTO: Eric Bolte/Reuters

Slovakinja Petra Vlhova v finalu ni ubranila vodstva. V drugi vožnji je celo zdrsnila na peto mesto. Američanka Mikaela Shiffrin, ki je na prvi progi zaostajala zgolj pet stotink za prvim mestom, je v finalu iztržila tretje mesto (+0,39). Tretja je bila že v soboto. Brignone je pri 33 letih najstarejša zmagovalka veleslaloma v svetovnem pokalu.

Italijanka je prišla do 23. zmage v svetovnem pokalu ter postala najuspešnejša Italijanka po številu zmag. Brignone se je s 15 veleslalomskimi zmagami izenačila z rekorderjem med Italijani v tej disciplini Albertom Tombo.

Organizatorjem je v finalu nekoliko zagodlo neugodno vreme s sneženjem, ki ga je spremljal veter. Ta je povzročil krajšo prekinitev, a so tekmo vseeno izpeljali do konca.

Od treh Slovenk na startu prve vožnje se je v finale uvrstila ena. Bucikova je v soboto, na prvem od dveh veleslalomov na prizorišču v Kanadi, padla v prvi vožnji. Ob padcu jo je vrglo na hrbet in je dobila udarec v glavo, tožila pa je tudi za bolečino v predelu levega kolka. Njen današnji nastop je bil vprašljiv, a se je nato odločila za nastop.

Ana Bucik je osvojila nekaj točk. FOTO: Eric Bolte/Reuters

Bucikova je bila zadovoljna, da je v nedeljo lahko nastopila: »Sem zadovoljna, da sem lahko štartala, z rezultatom pa zagotovo nisem zadovoljna. Tekma ni bila enostavna in je zahtevala ogromno predrznosti. To mi je danes manjkalo in čas se je pač nabiral. Zdaj gremo domov, treba se bo dobro spočiti, narediti dobre treninge in potem iti naprej v nove tekme,« je dejala.

Na štartu prve vožnje sta bili še dve Slovenki, Neja Dvornik in Andreja Slokar, ki sta bili tako kot v soboto prepočasni za finale ter ostajata pri veleslalomski ničli. Medtem ko so alpske smučarke tekmovale že na sedmi tekmi, pa je moški del karavane v novi sezoni dočakal le eno tekmovalno preizkušnjo. Slabe vremenske razmere so konec tedna preprečile izvedbo treh tekem v Beaver Creeku v Koloradu v ZDA.

Zaradi močnega sneženja so odpovedali moška smuka v petek in soboto, izvedbo nedeljskega moškega superveleslaloma pa je preprečil močan veter in napoved novega sneženja.