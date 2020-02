Federica Brignone zmagovalka Sočija, Ilka Štuhec je bila štiriindvajseta

Zmagovalka četrtega superveleslaloma sezone svetovnega pokala alpskih smučark je Italijanka Federica Brignone, ki je s številko 13 na startu dosegla najhitrejši čas. Edina slovenska predstavnica v hitrih disciplinah to zimo Ilka Štuhec je za zmagovalko preizkušnje zaostala natanko tri sekunde, kar je zadoščalo za 24. mesto med 31 uvrščenimi.



V ospredju je tudi na drugem mestu končala Italijanka Sofia Goggia, njen zaostanek za rojakinjo je znašal dve desetinki sekunde, tretja je bila Švicarka Joana Hählen (+0,34).



V Roza Hutorju v bližini olimpijskega Sočija v Rusiji so vendarle izpeljali četrti ženski superveleslalom sezone svetovnega pokala. Potem ko so zaradi slabih vremenskih razmer odpovedali vse treninge in sobotni smuk, so danes organizatorji smučarke kljub ne najboljšim razmeram le spustili na progo.



Štuhčeva je bila tokrat 24. med 31 tekmovalkami, saj jih kar dvanajst ni končalo superveleslaloma in je ostalo brez uvrstitve.



Brignonejeva je z zmago prevzela tudi rdečo majico vodilne v superveleslalomski razvrstitvi. Američanka Mikaela Shiffrin, ki se je odločila izpustiti Soči, je morala prepustiti mesto vodilne. Prehitela jo je tudi danes četrta Švicarka Corinne Suter.



Shiffrinova (1225) ostaja še naprej vodilna v skupnem seštevku. Je pa Brignonejeva (955) zmanjšala zaostanek za Američanko za sto točk; po novem ta znaša 270 točk.



Na vseh štirih ženskih superveleslalomih to sezono so bile različne zmagovalke. V Lake Louisu je slavila Nemka Viktoria Rebensburg, v St. Moritzu Goggia, v Banskem pa Shiffrinova.



Brignonejeva je osvojila še četrto zmago to sezono in vpisala osmo uvrstitev na zmagovalni oder. Pred Sočijem je slavila na dveh veleslalomih in v alpski kombinaciji. To je njena 14. zmaga v svetovnem pokalu, tretja superveleslalomska.



Pred zlato lisico v Mariboru se bo karavana alpskih smučark konec prihodnjega tedna ustavila v Bavarskih Alpah v Garmisch-Partenkirchnu, kjer bosta 8. in 9. februarja na sporedu smuk in superveleslalom.