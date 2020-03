Federici Brignone kombinacijski globus, Ferkova 12. v seštevku discipline

V La Thuilu v Italiji so danes alpske smučarke zaradi novega snega ostale brez tretje alpske kombinacije za svetovni pokal alpskih smučark. Tekme ne bodo nadomeščali. Na podlagi dveh izpeljanih ženskih kombinacij je mali kristalni globus tako pripadel Italijanki Federici Brignone, najboljša Slovenka v seštevku discipline je 12. Maruša Ferk.



Kot je pojasnil direktor ženskih tekem svetovnega pokala Peter Gerdol, je na progo zapadlo pol metra snega na startu in 30 do 40 cm na cilju, ob tolikšni količini novega snega pa proge ni bilo mogoče pripraviti in tako tekme ni bilo mogoče izpeljati. Sobotni veleslalom je sicer zaradi preprečevanja širjenja virusne okužbe potekal z omejenim obiskom.



»Dobro sem bila pripravljena na tekmo, želela sem nadgraditi to, kar sem začela prejšnji teden in nadaljevala v soboto. Doma bom torej malo prej, kot bi si želela,« je bila nezadovoljna Ferkova, ki si je danes zelo želela nastopiti. Prav na kombinaciji v Crans Montani pred tednom dni se je v tej zimi drugič uvrstila med dobitnice točk ter s šestim mestom vpisala svoj najboljši izid v sezoni.



Na ženskem koledarju so pred finalom sezone v italijanskih Dolomitih v Cortini d'Ampezzo le še tri tekme v Areju, potem ko sta slalom in veleslalom v Ofterschwangu v Nemčiji odpadla zaradi pomanjkanja snega. Krovna zveza za zdaj še ni sporočila, ali bo Ofterschwang skušala nadomestiti.



Na Švedskem se 12., 13. in 14. marca obeta trojni tekmovalni spored s paralelnim slalomom ter s specialnima nočnim veleslalomom pod žarometi in slalomom.



Ilki Štuhec se v tej zimi kombinacija ni izšla po načrtih, tudi zaradi pomanjkanja slalomskega treninga. Na obeh izvedenih kombinacijskih tekmah v Crans Montani in Altenmarktu je ostala brez uvrstitve in posledično tudi točk.



Mali kristalni globus si je prismučala zmagovalka obeh letošnjih kombinacijskih tekem, Brignonejeva, ki ob odsotnosti Američanke Mikaele Shiffrin vodi v seštevku zime v boju za svoj premierni veliki kristalni globus.



Vsestranska smučarka iz kraja La Salle v dolini Aoste točke osvaja v vseh disciplinah. Tudi na drugem in tretjem mestu v seštevku discipline sta vsestranski tekmovalki, druga Švicarka Wendy Holdener ter tretja Čehinja Ester Ledecka, ki ima na svojem računu točke tudi iz paralelnih deskarskih disciplin.



Seveda pa se lahko sezona zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom konča predčasno. Italijanski severni deželi Lombardija in Benečija sta med najbolj prizadetimi. Tamkajšnje deželne oblasti so se med ukrepi za zajezitev širjenja okužbe odločile za prepoved oziroma preložitev vseh množičnih prireditev, tudi športnih, oziroma tekme potekajo brez navzočnosti gledalcev ali pa z močno omejenim obiskom.



Za zdaj finale sezone ostaja na koledarju. Vodilni veleslalomist zime Žan Kranjec ima kot 14. v skupnem seštevku 425 točk. S 500 osvojenimi točkami bo dobil dovoljenje za nastop na vseh štirih posamičnih disciplinah finala (smuk, superveleslalom, veleslalom, slalom). Hadalin je 20. v seštevku slaloma, na finalu lahko v posamezni disciplini nastopi najboljših 25.

Meta Hrovat kot deveta najboljša ter Tina Robnik kot 15. sta si zagotovili nastop na finalnem veleslalomu, Hrovatova je 23. v seštevku slaloma, Ana Bucik pa tik pod mejo finala v obeh disciplinah.



Ilka Štuhec si je nastop v Cortini zagotovila v kraljevski disciplini kot 14. smukačica zime. V superveleslalomu je ostala brez nastopa na 28. mestu.